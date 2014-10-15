美联储加息预期剧变 黄金四季度或拨云见日

盛宝银行(Saxo Bank)的商品交易主管Ole Hansen认为，在经历了前三季度的打压后，第四季度金价的表现会有所逆转。他指出，从美元来看金价的表现不佳，但如果从欧元来看，金价今年以来已经上涨了差不多10%。

对于今年11月30日瑞士将针对黄金储备进行的公投，Hansen认为这可能会是金价表现逆转的一个催化剂。如果该公投通过，瑞士央行[微博](SNB)就要在未来三年买入约1500吨的黄金来满足20%的资产比例下限，届时可能引发金价大涨。 Lindsey Group的市场分析主管Peter Boockvar认为，“黄金的三年熊市在我看来，已经结束了，因为在上周的会议纪要中，美联储算是正式宣布加入全球货币战争。”





进入四季度后，市场对美联储未来首次加息的预期正在迅速发生变化，美联储副主席费希尔上周六(10月11日)在IMF[微博]世行年会上对全球经济放缓的影响作出评估，他认为如果严重放缓，美国加息计划可能会因此延后。这基本与10月9日美联储公布的会议纪要内容吻合，致使上周美元终结此前的12周连涨，同时本周也依然延续跌势。





美联储9月16-17日会议纪要指出，美联储有更改前瞻性指引的动机，但是担心前瞻性指引的修改会令金融市场收紧。美联储官员明确表达了对美元表现强势的担忧，因为这会打压美国经济和通胀。还有非常重要的一点是，多数美联储委员认为就业市场存在严重利用不足的状况。





芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)也表示，美元升值和海外经济成长疲弱，可能意味着美国通胀将放缓，削弱美国升息的理由。





眼下市场对美联储首次加息的时机也较此前的明年6月推迟至9月。根据联邦基金利率期货最新的数据显示，美联储2015年9月开始加息的概率已从2个月前的67%下跌至56%。2015年10月加息的概率上升至56%。此外，2015年12月欧洲美元合约的隐含收益率从1个月前的1.085%降至0.82%，为2013年5月来最低水平。





从欧洲美元期货交易长达30多年的交易员Stan Jonas指出，“美联储副主席费希尔已经把话说的很明白，如果全球经济下滑对美国起到负面影响，可能推迟首次加息时机，这使得市场对其预期大大延后。” 法国农业信贷银行(Credit Agricole)旗下的私人银行全球投资官Frederic Lamotte表示，“美国升息的速度可能不会像美国国债活跃曲线(U.S. Treasury Actives curve)所显示的那么快。欧洲仍在实施量化宽松政策，或是开始量化宽松政策。在这个时候，我不认为美国会升息；美国升息对于美元和其他货币可能是个问题，因此美国利率料维持低档。”



