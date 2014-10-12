欧洲央行将权衡是否把人民币纳入外汇储备





因相关讨论不公开而要求匿名的知情人士说，欧洲央行管理委员会10月15日将在法兰克福开会，考虑相关行动。 一位知情人士说，如果官员最终决定买入人民币，最初的购买量可能会比较小，最早会在一年内开始。 欧洲央行此举将标志着人民币国际化的一个重大进展。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，虽然中国已经是全球第二大经济体，但人民币还不是最广泛持有的外汇资产之一。各国外汇储备中，美元以61%位居榜首。 欧洲央行发言人表示，管理委员会的会议议程是机密，并拒绝就此事谈论更多。 欧洲央行考虑储备人民币之际，各国央行的一系列货币互换协议为人民币开辟了道路。 IMF网站信息显示，IMF将在2015年评估特别提款权货币篮子。该篮子目前包括美元、欧元、英镑和日元，不包括人民币。 中国央行副行长易纲在华盛顿参加IMF会议期间表示，当人民币吸引市场需求时，将会被纳入IMF的特别提款权货币篮子。与三年前相比，人民币在贸易和投资中的使用已经大大增加，纳入IMF特别提款权货币篮子将是“水到渠成”。

据外媒10月10日报道，两位知情人士表示，欧洲央行（ECB）10月15日将讨论是否启动准备工作，以在其外汇储备中增加中国的人民币。