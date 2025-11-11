从趋势交易，看交易策略。从1万美元到114万美元传奇战绩

美国交易大师拉瑞·威廉姆斯，以“威廉指标”创始人之名享誉金融界。1987年，他参加罗宾斯杯期货交易大赛，凭1万美元本金，借独创的波动性突破策略与严格止损纪律，12个月内斩获114万美元，回报率超100倍，创下至今未破的纪录。

其成功核心是精准捕捉市场波动、严控风险，账户峰值曾达220万美元。他的交易智慧被收录于《短线交易秘诀》等著作，女儿更复刻其策略夺得后续大赛冠军。这位横跨交易、著书、公益领域的传奇，用实战证明了系统策略与铁律纪律的核心价值。

心法：市场当游戏，3:1赔率锁优势；动态仓位，本金永动机；周线定向，日线抓机，严守周期共振。

English



From Trend Trading to Trading Strategies: The Legendary Journey from $10,000 to $1.14 Million

The father-daughter inheritance of Larry Williams in the trading world also confirms the historical reliability of trading strategies.

Larry Williams, a renowned American trading master and founder of the "Williams %R Indicator", rose to fame in the financial industry. In 1987, he participated in the Robbins World Cup Futures Trading Championship. With an initial capital of $10,000, he relied on his original volatility breakout strategy and strict stop-loss discipline to earn $1.14 million in 12 months, achieving a return rate of over 100 times and setting a record that remains unbroken to this day.

The core of his success lies in accurately capturing market volatility and strictly controlling risks, with his account peaking at $2.2 million. His trading wisdom is compiled in works such as Short-Term Trading Secrets, and his daughter even replicated his strategy to win subsequent championship titles. This legend, spanning trading, writing, and public welfare, has proven the core value of systematic strategies and iron-clad discipline through actual combat.

Mentality: Treat the market as a game and lock in advantages with a 3:1 risk-reward ratio; adopt dynamic position sizing to keep principal as a perpetual motion machine; use weekly charts to determine trends, daily charts to seize opportunities, and strictly adhere to multi-timeframe resonance.



阿拉伯文（العربية）



من التداول بالتوجه إلى استراتيجيات التداول: الرحلة الأسطورية من 10.000 دولار إلى 1.14 مليون دولار

الوراثة الأبوة والابنة لاري ويليامز في عالم التداول تؤكد أيضًا الموثوقية التاريخية لاستراتيجيات التداول.

لاري ويليامز، أساتذة التداول الأمريكي الشهير ومؤسس "مؤشر ويليامز %R"، أصبح مشهورًا في مجال المال. في عام 1987، شارك في بطولة روبنز وورلد كাপ للتداول في الفيوم. بمنحة رأس مال بداية قدرها 10.000 دولار، اعتمد على استراتيجيته الأصلية لاختراق التذبذب والانضباط الصارم لحظر الخسارة لجني 1.14 مليون دولار في 12 شهرًا، مما حقق معدل عائد يزيد عن 100 ضعف ووضع سجل لا يزال غير مُكسر حتى اليوم.

نواة نجاحه تكمن في التقاط التذبذب السوقي بدقة والتحكم الصارم على المخاطر، حيث وصل ذاكره المالي إلى ذروته عند 2.2 مليون دولار. ذُكر حكمه التجاري في كتب مثل أسرار التداول قصير الأجل، وحتى ابنه نسخت استراتيجيته وفازت بجائزات البطولة اللاحقة. هذا الأسطورة، التي تغطي التداول والكتابة والخدمات العامة، أثبتت القيمة الأساسية للاستراتيجيات المنظمة والانضباط الصارم من خلال الممارسة العملي.

النفسية: اعامل السوق كلعبة واحجز المزايا بنسبة ربح:خسارة 3:1؛ اتبع إدارة الموازنة الديناميكية لجعل الرأس المال آلة حركة دائم； استخدم الرسم البياني الأسبوعي لتحديد الاتجاه، وال الرسم البياني اليومي لالتقاط الفرص، واتبع دائمًا صدى الأطر زمانی المتعددة.



Deutsch



Vom Trendtrading zu Handelsstrategien: Die legendäre Reise von 10.000 Dollar zu 1,14 Millionen Dollar

Die Vater-Tochter-Vererbung von Larry Williams in der Handelswelt bestätigt zudem die historische Zuverlässigkeit von Handelsstrategien.

Larry Williams, ein berühmter amerikanischer Handelsmeister und Gründer des „Williams %R-Indikators“, erlangte in der Finanzbranche Ruhm. Im Jahr 1987 nahm er am Robbins World Cup Futures Trading Championship teil. Mit einem Startkapital von 10.000 Dollar sicherte er sich durch seine eigene Volatilitätsbreakout-Strategie und strenge Stop-Loss-Disziplin in 12 Monaten 1,14 Millionen Dollar ein, erzielte eine Rendite von über 100-fach und legte einen Rekord auf, der bis heute ungebrochen bleibt.

Kern seines Erfolgs ist die genaue Erfassung von Markvolatilität und strenge Risikokontrolle, wobei sein Konto ein Höchststadium von 2,2 Millionen Dollar erreichte. Seine Handelsweisheit ist in Werken wie Short-Term Trading Secrets (Geheimnisse des Short-Term-Tradings) zusammengefasst, und seine Tochter replizierte sogar seine Strategie, um nachfolgende Meisterschaftstitel zu gewinnen. Diese Legende, die Trading, Schreiben und Gemeinwohl umfasst, hat durch praktische Erfahrungen den Kernwert von systematischen Strategien und eiserner Disziplin bewiesen.

Mentaliät: Betrachte den Markt als Spiel und sichere Vorteile mit einem 3:1-Risiko-Rendite-Verhältnis； Nutze dynamische Positionierung, um das Kapital als eine ewige Bewegungsmaschine zu halten； Nutze Wochencharts, um Trends zu bestimmen, Tagescharts, um Chancen zu ergreifen, und halte dich streng an die Multi-Zeitrahmen-Resonanz.



Italiano



Dal Trend Trading alle Strategie di Trading: Il Viaggio Leggendario da 10.000 Dollari a 1,14 Milioni di Dollari

L’eredità padre-figlia di Larry Williams nel mondo del trading conferma anche l’affidabilità storica delle strategie di trading.

Larry Williams, un rinomato maestro del trading americano e fondatore dell’“Indicatore Williams %R”, ha guadagnato fama nel settore finanziario. Nel 1987, ha partecipato al Robbins World Cup Futures Trading Championship. Con un capitale iniziale di 10.000 dollari, ha sfruttato la sua originale strategia di breakout della volatilità e una rigorosa disciplina di stop-loss per guadagnare 1,14 milioni di dollari in 12 mesi, realizzando un rendimento superiore a 100 volte e stabilendo un record ancora invinto oggi.

Il core del suo successo risiede nel catturare accuratamente la volatilità del mercato e nel controllare rigorosamente i rischi, con il suo conto che ha raggiunto un picco di 2,2 milioni di dollari. La sua saggezza nel trading è raccolta in opere come Short-Term Trading Secrets (Segreti del Trading a Breve Termine), e sua figlia ha persino replicato la sua strategia per vincere titoli di campione successivi. Questa leggenda, che spazia tra trading, scrittura e beneficenza, ha dimostrato il valore core di strategie sistematiche e disciplina di ferro attraverso la pratica concreta.

Mentalità: Tratta il mercato come un gioco e blocca i vantaggi con un rapporto rischio-rendimento 3:1； Adotta la gestione dinamica delle posizioni per mantenere il capitale come una macchina a moto perpetuo； Usa i grafici settimanali per definire le tendenze, i grafici giornalieri per cogliere le opportunità e attieniti strettamente alla risonanza multi-tempo.



Français



Du Trend Trading aux Stratégies de Trading : Le Voyage Légendaire de 10.000 Dollars à 1,14 Million de Dollars

L’héritage père-fille de Larry Williams dans le monde du trading confirme également la fiabilité historique des stratégies de trading.

Larry Williams, un célèbre maître du trading américain et fondateur de l’“Indicateur Williams %R”, s’est fait connaître dans l’industrie financière. En 1987, il a participé au Robbins World Cup Futures Trading Championship. Avec un capital initial de 10.000 dollars, il a utilisé sa stratégie originale de percée de volatilité et une stricte discipline de stop-loss pour gagner 1,14 million de dollars en 12 mois, réalisant un rendement de plus de 100 fois et établissant un record qui reste intact à ce jour.

Le cœur de son succès réside dans la capture précise de la volatilité du marché et le contrôle strict des risques, son compte ayant atteint un pic de 2,2 millions de dollars. Sa sagesse de trading est compilée dans des ouvrages tels que Short-Term Trading Secrets (Secrets du Trading à Court Terme), et sa fille a même reproduit sa stratégie pour remporter des titres de championne ultérieurs. Cette légende, qui couvre le trading, l’écriture et le bien-être public, a prouvé la valeur fondamentale des stratégies systématiques et de la discipline de fer par la pratique concrète.

Mentalité : Traiter le marché comme un jeu et verrouiller les avantages avec un rapport risque-rendement de 3:1； Adopter une gestion dynamique des positions pour maintenir le capital en tant que machine à mouvement perpétuel； Utiliser les graphiques hebdomadaires pour déterminer les tendances, les graphiques quotidiens pour saisir les opportunités et respecter strictement la résonance multi-périodes.



עברית，



מט�్రεν� טריידינג לסטרטגיות трейдин�: המסע האגדי מ-10,000 דולר ל-1.14 מיליון דולר

הירושה האב-בת של לרי וויליאמס בעולם הטריידינג גם מאשמת את האמינות ההיסטורית של סטרטגיות трейдин�.

לארי וויליאמס, אמן трейдин� אמריקאי מפורסם ומייסד ה"אינדיקטור וויליאמס %R"، התפרסם בתעשיית הפיננסית. בשנת 1987, הוא השתתף בטורניר רובינס וורלד קאפ לטריידינג בפוצ'רים. עם ראשית של 10,000 דולר, הוא השתמש בסטרטגיה המקורית שלו לפריצת תנודתיות והשגחה קפדנית על הפסד מוגבל כדי להרוויח 1.14 מיליון דולר ב-12 חודשים, להשיג תשואה של יותר מ-100 פעמים ולקבוע שיא שאינו משובר עד היום.

הליבה של הצלחתו נמצאת בקריאה מדויקת של תנודתיות השוק ובשליטה קפדנית על הסיכונים, כאשר החשבון שלו הגיע לשיא של 2.2 מיליון דולר. החכמה שלו בטריידינג מקובצת בעבודות כמו Short-Term Trading Secrets (סודות הטריידינג לטווח קצר), וגם בתו שיחקה את הסטרטגיה שלו וניצחה ענפי אליפותلاحقة. האגדה הזו, המכסה טריידינג, כתיבה ורווחה ציבורית, הוכיחה את הערך המרכזי של סטרטגיות מערכתיות והשגחה פלדה באמצעות תרגול מדויק.

מנטליות: להתייחס לשוק כמשחק ולנעול יתרונות עם יחס סיכון-תשואה של 3:1； לבצע ניהול עמדות דינמי כדי להשאיר את הראשית כמכונת תנועה תמידה； להשתמש בגרפים שבועיים לקביעת מגמות, גרפים יומיים ללכידת הזדמנויות ולהקפיד על תהודה מרובות תקופות.



Tiếng Việt



Từ Giao dịch Xu hướng đến Chiến lược Giao dịch: Hành trình Huyền thoại từ 10.000 Đô la đến 1,14 Triệu Đô la

Di sản Cha-Con của Larry Williams trong thế giới giao dịch cũng khẳng định độ tin cậy lịch sử của các chiến lược giao dịch.

Larry Williams, một chuyên gia giao dịch nổi tiếng Mỹ và người sáng lập ra "Chỉ báo Williams %R", đã nổi tiếng trong ngành tài chính. Năm 1987, ông tham gia vào Giải đấu Giao dịch Tín phiếu Robbins World Cup. Với vốn ban đầu 10.000 đô la, ông đã sử dụng chiến lược phá vỡ biến động độc đáo và kỷ luật cắt lỗ chặt chẽ để kiếm được 1,14 triệu đô la trong 12 tháng, đạt tỷ suất sinh lời hơn 100 lần và thiết lập kỷ lục vẫn chưa bị phá vỡ cho đến nay.

Lõi của thành công của ông nằm ở việc nắm bắt chính xác biến động thị trường và kiểm soát rủi ro chặt chẽ, với tài khoản của ông đạt đỉnh 2,2 triệu đô la. Trí tuệ giao dịch của ông được tổng hợp trong các tác phẩm như Short-Term Trading Secrets (Bí quyết Giao dịch Ngắn hạn), và con gái ông thậm chí đã sao chép chiến lược của ông để giành chức vô địch các giải đấu sau đó. Huyền thoại này, bao trùm giao dịch, viết sách và từ thiện, đã chứng minh giá trị cốt lõi của các chiến lược có hệ thống và kỷ luật sắt đá thông qua thực chiến.

Tâm lý: coi thị trường như một trò chơi và giữ lợi thế với tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận 3:1； áp dụng quản lý vị thế động để vốn trở thành máy chuyển động vĩnh cửu； dùng biểu đồ tuần để xác định xu hướng, biểu đồ ngày để nắm bắt cơ hội, và luôn tuân thủ cộng hưởng nhiều chu kỳ.



ဗမာစာ



တရားဒီက်ထရင်းမှ ကူးသန်းမှုနည်းဗျူဟာများအထိ- ၁၀,၀၀၀ ဒေါ်လာမှ ၁.၁၄ သန်းဒေါ်လာအထိ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကျော်ကြားသော ခရီးပথ

ကူးသန်းမှုလောကရှိ Larry Williams ၏ ဖခင်နှင့်သမီး အမွေဆက်ခံမှုသည် ကူးသန်းမှုနည်းဗျူဟာများ၏ သမိုင်းဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ကိုလည်း အတည်ပြုပါသည်။

“Williams %R Indicator” ကို တီထွင်သူဖြစ်ပြီး အမေရိကန် ကူးသန်းမှုကျွမ်းကျင်သူ Larry Williams သည် ငွေကြေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ကျော်ကြားသွားပါသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် Robbins World Cup Futures Trading Championship တွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ အစမဲ့ ငွေ ၁၀,၀၀၀ ဒေါ်လာနှင့်အတူ သူ၏ တီထွင်ဖန်တီးခဲ့သော ကွဲလွဲမှုပေါ်ပေါက်နည်းဗျူဟာနှင့် တိတိကျကျ ဆုံးရှုံးမှုကို ကန့်သတ်သည့် စည်းကမ်းများဖြင့် ၁၂ လအတွင်း ဒေါ်လာ ၁.၁၄ သန်း ရရှိခဲ့ပြီး ၁၀၀ ဆကျော် အမြတ်နှုန်းရရှိခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ မပျက်ပြယ်သော ရက်ကျင်းတစ်ခု ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။

သူ၏ အောင်မြင်မှု၏ ဗဟိုကျွန်းသည် စျေးကွက် ကွဲလွဲမှုကို တိကျစွာဖမ်းမိခြင်းနှင့် စွန့်စားမှုများကို တိတိကျကျ ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး သူ၏ အကောင့်သည် အများဆုံး ဒေါ်လာ ၂.၂ သန်းအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ သူ၏ ကူးသန်းမှုဉာဏ်ပညာကို Short-Term Trading Secrets ကဲ့သို့သော စာအုပ်များတွင် စုစည်းထားပြီး သူ၏ သမီးသည် နောက်ဖြစ်ရှိမည့် ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲများတွင် သူ၏ နည်းဗျူဟာကို ပုံတူပွားခြင်းဖြင့် ချန်ပီယံချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ကူးသန်းမှု၊ စာစုရေးနှင့် ပြည့်စုံရေးလုပ်ငန်းများကို အကျုံးဝင်သည့် ဤရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကျော်ကြားသော ပုဂ္ဂိုလ်က သိကျသော နည်းဗျူဟာများနှင့် ရိုက်နေ့စည်းကမ်းများ၏ အဓိက တန်ဖိုးကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် သက်သေပြခဲ့ပါသည်။

စိတ်နေမှု: စျေးကွက်ကို ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ၃:၁ ဝန်ဆိုင်မှု-အမြတ်နှုန်းဖြင့် အားသာချက်များကို သော့ခတ်ထားပါ။ ဒိုင်းနမစ် အရေအတွက် စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့် မူရင်းပိုက်ဆံကို အမြဲတမ်း လှုပ်ရှားနေသော စက်ဖြစ်စေပါ။ တစ်ပတ်စာရင်းဇယားဖြင့် တိမ်းကျင်းများကို သတ်မှတ်ပြီး တစ်နေ့စာရင်းဇယားဖြင့် အခွင့်အရေးများကို ဖမ်းမိပါ။ များစွာသော ကာလကြား ကိုက်ညီမှုကို တိတိကျကျ လိုက်နာခဲ့ပါ။



日本語



トレンドトレーディングからトレーディング戦略へ：1万ドルから114万ドルへの伝説の旅

トレーディング界におけるラリー・ウィリアムズの父女の受け継ぎは、トレーディング戦略の歴史的信頼性をも証明している。

「ウィリアムズ・パーセントＲ指標」の創始者である米国の著名なトレーディングマスター、ラリー・ウィリアムズは金融業界で名声を博した。1987年、彼はロビンスワールドカップ先物トレーディング選手権に参加し、1万ドルの元本で、独自のボラティリティブレイクアウト戦略と厳格なストップロス規律により、12ヶ月で114万ドルを獲得し、100倍を超えるリターンを達成し、今日まで破られていない記録を樹立した。

彼の成功の核心は、市場のボラティリティを正確に捉え、リスクを厳格に管理することにあり、アカウントのピークは220万ドルに達した。彼のトレーディング知恵は『ショートタームトレーディングの秘密』などの著作にまとめられ、その娘はさらに彼の戦略を再現して後続の選手権で優勝した。トレーディング、著作、公益分野を横断するこの伝説は、実践を通じてシステム的な戦略と鉄の規律の核心的価値を証明した。

心法：市場をゲームとして扱い、3:1のリスクリターン比で優位性を確保；ダイナミックなポジショニングにより元本を永久機関とする；週足でトレンドを定め、日足で機会を捉え、多時間軸共鳴を厳守。



한국어



트렌드 트레이딩에서 트레이딩 전략으로: 1만 달러에서 114만 달러로의 전설적인 여정

트레이딩계에서 Larry Williams의 부녀 유산은 또한 트레이딩 전략의 역사적 신뢰성을 증명한다.

"윌리엄스 %R 지표"의 창시자이자 미국의 유명한 트레이딩 마스터인 Larry Williams는 금융업계에서 명성을 얻었다. 1987년 그는 Robbins World Cup 선물 트레이딩 챔피언십에 참가했고, 1만 달러의 원금으로 독자적인 변동성 돌파 전략과 엄격한 스톱로스 규율을 통해 12개월 만에 114만 달러를 벌어들여 100배가 넘는 수익률을 달성하며 오늘까지 깨지지 않는 기록을 세웠다.

그의 성공 핵심은 시장 변동성을 정확히 포착하고 위험을 엄격히 통제하는 데 있으며, 계좌 최고점은 220만 달러에 달했다. 그의 트레이딩 지혜는 『숏터미 트레이딩 비밀』 등의 저서에 담겨 있고, 그의 딸은 그의 전략을 복제하여 후속 챔피언십에서 우승까지 차지했다. 트레이딩, 저작, 공익 분야를 아우르는 이 전설은 실전을 통해 시스템적 전략과 철의 규율이 가진 핵심 가치를 증명했다.

심법: 시장을 게임으로 취급하고 3:1 위험-수익 비율로 우위를 확보； 동적 포지션 관리로 원금을 영구 기관으로 만듦； 주봉으로 방향을 정하고 일봉으로 기회를 포착하며, 다시간대 공명을 엄격히 준수.



Singapore English

From Trend Trading to Trading Strategies: The Legendary Journey from $10,000 to $1.14 Million

The father-daughter inheritance of Larry Williams in the trading world also confirms the historical reliability of trading strategies.

Larry Williams, a renowned American trading master and founder of the "Williams %R Indicator", rose to prominence in the financial industry. In 1987, he participated in the Robbins World Cup Futures Trading Championship. With an initial capital of $10,000, he leveraged his original volatility breakout strategy and strict stop-loss discipline to earn $1.14 million in 12 months, achieving a return rate of over 100 times and setting a record that remains unbroken to this day.

The core of his success lies in accurately capturing market volatility and strictly controlling risks, with his account peaking at $2.2 million. His trading wisdom is compiled in works such as Short-Term Trading Secrets, and his daughter even replicated his strategy to win subsequent championship titles. This legend, spanning trading, writing, and public welfare, has proven the core value of systematic strategies and iron-clad discipline through practical experience.

Mentality: Treat the market as a game and lock in advantages with a 3:1 risk-reward ratio; adopt dynamic position sizing to keep principal as a perpetual motion machine; use weekly charts to determine trends, daily charts to seize opportunities, and strictly adhere to multi-timeframe resonance.



Australian English



From Trend Trading to Trading Strategies: The Legendary Journey from $10,000 to $1.14 Million

The father-daughter inheritance of Larry Williams in the trading world also confirms the historical reliability of trading strategies.

Larry Williams, a celebrated American trading master and founder of the "Williams %R Indicator", made his name in the financial industry. In 1987, he took part in the Robbins World Cup Futures Trading Championship. With an initial capital of $10,000, he used his innovative volatility breakout strategy and strict stop-loss discipline to rake in $1.14 million in 12 months, achieving a return of over 100 times and setting a record that still stands today.

The key to his success is accurately capturing market volatility and tightly controlling risks, with his account hitting a high of $2.2 million. His trading insights are featured in books like Short-Term Trading Secrets, and his daughter even copied his strategy to win later championship titles. This legend, covering trading, writing, and charity, has proven the core value of systematic strategies and uncompromising discipline through real-world trading.

Mentality: Treat the market like a game and secure an edge with a 3:1 risk-reward ratio; use dynamic position management to keep capital a perpetual motion machine; use weekly charts to set trends, daily charts to grab opportunities, and stick strictly to multi-timeframe resonance.



Swiss German



Vom Trendtrading zu Handelsstrategien: Die legendäre Reise von 10.000 Franken zu 1,14 Millionen Franken

Die Vater-Tochter-Vererbung von Larry Williams in der Handelswelt bestätigt zudem die historische Zuverlässigkeit von Handelsstrategien.

Larry Williams, ein berühmter amerikanischer Handelsmeister und Gründer des „Williams %R-Indikators“, wurde in der Finanzbranche berühmt. Im Jahr 1987 nahm er am Robbins World Cup Futures Trading Championship teil. Mit einem Startkapital von 10.000 Franken nutzte er seine eigene Volatilitätsbreakout-Strategie und strenge Stop-Loss-Disziplin, um in 12 Monaten 1,14 Millionen Franken zu verdienen, eine Rendite von über 100-fach zu erzielen und einen Rekord aufzustellen, der bis heute ungebrochen bleibt.

Kern seines Erfolgs ist die genaue Erfassung von Markvolatilität und strenge Risikokontrolle, wobei sein Konto ein Höchststadium von 2,2 Millionen Franken erreichte. Seine Handelsweisheit ist in Werken wie Short-Term Trading Secrets zusammengefasst, und seine Tochter replizierte sogar seine Strategie, um nachfolgende Meisterschaftstitel zu gewinnen. Diese Legende, die Trading, Schreiben und Gemeinwohl umfasst, hat durch praktische Erfahrungen den Kernwert von systematischen Strategien und eiserner Disziplin bewiesen.

Mentaliät: Betrachte den Markt als Spiel und sichere Vorteile mit einem 3:1-Risiko-Rendite-Verhältnis； Nutze dynamische Positionierung, um das Kapital als eine ewige Bewegungsmaschine zu halten； Nutze Wochencharts, um Trends zu bestimmen, Tagescharts, um Chancen zu ergreifen, und halte dich streng an die Multi-Zeitrahmen-Resonanz.



Monégasque French



Du Trend Trading aux Stratégies de Trading : Le Voyage Légendaire de 10.000 Dollars à 1,14 Million de Dollars

L’héritage père-fille de Larry Williams dans le monde du trading confirme également la fiabilité historique des stratégies de trading.

Larry Williams, un célèbre maître du trading américain et fondateur de l’“Indicateur Williams %R”, s’est distingué dans l’industrie financière. En 1987, il a participé au Robbins World Cup Futures Trading Championship. Avec un capital initial de 10.000 dollars, il a mis à profit sa stratégie originale de percée de volatilité et une stricte discipline de stop-loss pour gagner 1,14 million de dollars en 12 mois, réalisant un rendement de plus de 100 fois et établissant un record qui reste intouché à ce jour.

Le cœur de son succès réside dans la capture précise de la volatilité du marché et le contrôle strict des risques, son compte ayant atteint un pic de 2,2 millions de dollars. Sa sagesse de trading est consignée dans des ouvrages tels que Short-Term Trading Secrets, et sa fille a même reproduit sa stratégie pour remporter des titres de championne ultérieurs. Cette légende, qui couvre le trading, l’écriture et la charité, a prouvé la valeur fondamentale des stratégies systématiques et de la discipline de fer par la pratique concrète.

Mentalité : Traiter le marché comme un jeu et verrouiller les avantages avec un rapport risque-rendement de 3:1； Adopter une gestion dynamique des positions pour maintenir le capital en tant que machine à mouvement perpétuel； Utiliser les graphiques hebdomadaires pour déterminer les tendances, les graphiques quotidiens pour saisir les opportunités et respecter strictement la résonance multi-périodes.