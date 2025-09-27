2025年9月29日 – 10月3日市场预测

上周的市场特点是：欧元回到1.1700附近的支撑/阻力区间，比特币跌破110,000，布伦特原油反弹至中期区间的上边界，而黄金再次创下新高，峰值达到每盎司3,791美元。





💶 EUR/USD

该货币对上周收于1.1700，交易区间为1.1645–1.1820。欧元承压于美国强劲的数据和美债收益率上升，而欧元区PMI发布所带来的乐观情绪受到法国数据疲软的限制。在9月29日至10月3日期间，投资者的关注点将集中在欧元区的初步通胀数据和美国劳动力市场统计数据。这些数据的结果可能会设定新的趋势：如果欧洲数据疲软，将进一步施压欧元；而令人失望的非农就业数据（NFP）可能推动汇价回升至1.1820–1.1875，并有望触及1.1920甚至1.2000。1.1700水平是中期枢轴点。最近的阻力位在1.1755，支撑位在1.1650，跌破可能触发下探1.1550。





₿ BTC/USD

截至9月27日星期六，比特币已跌至109,000–110,000美元区间。风险资产兴趣减弱以及加密货币ETF资金流出对市场造成压力，跌破110,000确认了市场的疲软。未来一周，走势将取决于整体风险情绪和美元波动。风险偏好的恢复可能会再次推动价格上涨。阻力位在112,000和115,000，若持续跌破107,000的支撑位，将打开通向100,000的大门。





🛢 Brent

布伦特原油周五收于每桶68.65美元。上周价格在中国需求增长预期和供应过剩担忧之间摇摆，中东的地缘政治风险增加了波动性。在这种背景下，多头试图突破70美元关口但未成功，盘中触及69.79美元后回落。本周，市场对来自美国和欧洲的宏观数据以及OPEC+政策新信号的反应将成为关键驱动因素。若能稳定突破70美元，将增强多头的信心；而跌破68美元则会重新带来下行情景。关键支撑位在64.80–65.00，若跌破则可能下探62.50–63.00。





🥇 XAU/USD

在9月23日创下每盎司3,791美元的新高后，黄金小幅回落，收于3,761美元。在持续的地缘政治不确定性和市场预期美联储将采取鸽派立场的背景下，强劲的避险需求支撑了金价。未来一周，黄金将继续对欧元区通胀数据和美国劳动力市场数据保持敏感。若数据疲软，金价可能再次冲向3,850–3,900甚至4,000；而强劲的非农就业数据可能引发回调，回落至3,630–3,700。





🔎 结论

新的一周开始，避险需求仍支撑黄金，加密货币市场情绪脆弱，美元对欧元保持谨慎走强，而布伦特再次尝试突破70美元。9月29日（周一），市场将对欧元区消费者信心数据和美国耐用品订单作出反应。9月30日（周二），焦点将转向美国消费者信心指数和中国官方PMI。10月1日（周三），美国ISM制造业指数、欧元区初步通胀数据以及日本季度短观调查将公布。10月2日（周四），美国将发布每周失业救济申请和工厂订单。最后，10月3日（周五），市场焦点将集中在美国非农就业报告（NFP）和ISM服务业指数上。





