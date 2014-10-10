欧元兑美元震荡走低 下行风险加大

欧元区经济龙头--德国本周公布的经济数据连串黯淡，8月出口降幅为2009年1月来最大，工业订单和工业生产也骤降。

德国政府下周二（10月14日）将公布秋季展望报告。高级官员们曾表示，他们将下调春季公布的今明两年分别为1.8%和2.0%的经济增长预期。其警告称，全球经济恶化，法国和意大利的经济状况无法令人满意，由此造成的结果是，未来几个月德国的出口可能表现乏力。

欧洲央行管委汉森表示，要进一步扩大货币政策措施仍然为时过早，是否要购买政府公债的问题留待未来决定，但不会永远排除QE。

由于欧元区经济表现低迷，面临通缩的风险，此前市场呼吁欧洲央行进一步加大货币政策刺激力度，不过QE的推出仍存在很大的阻力。

德国央行行长魏德曼（JensWeidmann）近日批评欧洲央行购买私营部门债券的决定，同时也抨击法国预算过于宽松。在国际货币基金组织（IMF）高层会议召开前，魏德曼对新刺激方案采取了强硬态度。

技术面上，欧元兑美元在昨日升至两周高位1.2789后大幅回落并拉出了较长的上影线，显示出短期市场做多的动能不足，日内继续走低也验证了这一势头。短线支撑位看1.2621，接着是1.26，压力位看1.27关口。