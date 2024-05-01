日本央行日元干预：2024 年 4 月 29 日分析重播视频

2024年4月29日，美元兑日元34年来首次触及160日元。



大约两个半小时后，价格出现大幅波动，可能是由于货币干预。





在我们创建的视频中，我们使用 PracticeSimulator 重新创建当天的图表走势。这是基于美元/日元 1 分钟图表。



此外，该视频还展示了以美元同步显示的美元/日元、欧元/日元、欧元/美元、日经225、黄金、标准普尔500、欧盟50和比特币的5分钟图表，以及干预和反应的相关性。得到全面的了解。

价格波动*时间及大概价格：



4月29日 1:00：157,800日元

4:35：161.197 日元

7:04：159.597 日元

7:08：可能的干预时间。

8:06：155.030 日元

10:07：157.188 日元

10:08：另一个重大变化。

10:35：154.604 日元

07:40 分左右，变化很大。

*这是一个重播视频，没有解释。供分析和考虑





回顾重播，日经指数似乎受到了影响，但黄金却朝着相反的方向移动，显示出相关性。标准普尔 500 指数在美国市场开盘前后似乎波动很大。比特币似乎也追随标准普尔和日经平均指数，充当投机资产。



07:00，日元快速升值。



减慢 YouTube 播放速度可以实现更准确的观察。



请注意，这是使用模拟器的重播视频，因此某些细节可能与实际图表不完全匹配。



在重播中将差价合约与不同的货币对结合起来可能会带来令人惊讶的发现。大变化之前往往会出现大量噪音，这可以为细心的观察者提供早期预警信号。



用于此模拟的 FX 训练和验证工具是 PracticeSimulator_rcm。

https://www.mql5.com/zh/market/product/98348







更多精彩视频重播，敬请期待！谢谢你！



