分析与预测

5月10 号11号12号的下跌判断,以及5.18现在的格局

19 五月 2023, 03:06
Kaijun Wang
Kaijun Wang
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5.10

5.10号 30分钟向下趋势线,以及618回撤位置






5.11

5.11号 30分钟的二次确认,以及下降趋势通道再次开启



512'

5.12 30分钟下降通道做空.





518


5.18后续的走势拿到了 该有的利润.  M30可能有该级别的调整出现