5月10 号11号12号的下跌判断,以及5.18现在的格局

5.10号 30分钟向下趋势线,以及618回撤位置





















5.11号 30分钟的二次确认,以及下降趋势通道再次开启









5.12 30分钟下降通道做空.

























5.18后续的走势拿到了 该有的利润. M30可能有该级别的调整出现