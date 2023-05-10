分析与预测

0311交易 经典的调整浪 拆分->ABC调整浪 ->上升趋势

10 五月 2023, 10:12
Kaijun Wang
Kaijun Wang
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预测A浪的终点,C浪的终点,都是调整入场点

C浪反转确认后,开始通道加仓模式