如何安装 C&D 指南

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下午好 ！
配置 寒冷和梦想 很简单。
您需要做的第一件事是确保您的经纪人的点差较低。
通常在实际市场中，EURUSD、GBPUSD、EURGBP 的点差约为 0 - 0.3 PIPS
对于我自己，我使用 Tickmill，它允许你使用这样的传播。
经纪人的选择取决于您的居住国和公民身份。
您始终可以在 MT5 中为您的经纪商提供 100% 质量的真实报价和点差。
MT4 不允许您在不使用第三方软件的情况下实现此类结果。
接下来，您将需要设置 MT5 并添加 2 组标准 URL，如图所示
通常，大多数 MQL 交易系统已经使用这些 URL，并且可能它们已经存在于您的 MT5 配置中。
这两个 URL 允许您获取经纪人的时区偏移量并在晚上关注新闻。
晚上的新闻不是最好的冒险，因为。市场可以向任何方向强劲移动。
市场对消息的反应几乎无法预测，因此我们尽量避免强消息。
接下来，您只需要打开三个图表 EURUSD M5、GBPUSD M5、EURGBP M5。
在“导航器”窗口中，展开“专家顾问”菜单并拖动 寒冷和梦想 系统到相应的图表。
在打开的系统设置窗口中，选择“输入”选项卡并加载相应货币对的系统设置。
我总是在我的 寒冷和梦想 描述。
如果您有任何问题，我可以随时通过 AnyDesk 亲自帮助您。
我们使用低风险并在平静的时间进行交易。
我们 不要使用 Grid 或 Martingale ，因此我们不需要巨额存款来一直维持亏损。
我建议最低存款 100 美元和 1:100 或更高的杠杆。
如果您的杠杆是 1:30，那么经纪商会要求您使用 500 美元的存款以最低手数 0.01 进行交易。
如果您有任何问题，请亲自写信给我。