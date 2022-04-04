如何安装 C&D 指南

下午好 ！









您需要做的第一件事是确保您的经纪人的点差较低。





通常在实际市场中，EURUSD、GBPUSD、EURGBP 的点差约为 0 - 0.3 PIPS





对于我自己，我使用 Tickmill，它允许你使用这样的传播。





经纪人的选择取决于您的居住国和公民身份。





您始终可以在 MT5 中为您的经纪商提供 100% 质量的真实报价和点差。





MT4 不允许您在不使用第三方软件的情况下实现此类结果。





接下来，您将需要设置 MT5 并添加 2 组标准 URL，如图所示





通常，大多数 MQL 交易系统已经使用这些 URL，并且可能它们已经存在于您的 MT5 配置中。





















这两个 URL 允许您获取经纪人的时区偏移量并在晚上关注新闻。

晚上的新闻不是最好的冒险，因为。市场可以向任何方向强劲移动。





市场对消息的反应几乎无法预测，因此我们尽量避免强消息。







接下来，您只需要打开三个图表 EURUSD M5、GBPUSD M5、EURGBP M5。

在“导航器”窗口中，展开“专家顾问”菜单并拖动 寒冷和梦想 系统到相应的图表。 在打开的系统设置窗口中，选择“输入”选项卡并加载相应货币对的系统设置。



















如果您有任何问题，我可以随时通过 AnyDesk 亲自帮助您。





我们使用低风险并在平静的时间进行交易。









我建议最低存款 100 美元和 1:100 或更高的杠杆。





如果您的杠杆是 1:30，那么经纪商会要求您使用 500 美元的存款以最低手数 0.01 进行交易。





如果您有任何问题，请亲自写信给我。











