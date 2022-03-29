大多数交易系统使用优化来获得最稳定的设置。

我们已经知道，我们可以直接从经纪人那里使用最好的真实报价，而无需任何中介，例如杜高斯贝，就像在 MT4 中一样。

Dukas 过去允许在 MT4 测试期间使用其免费报价。

但我们必须明白，这是一家不同的经纪商，其报价可能与任何其他经纪商有很大不同。

通常，开发人员使用尽可能长的时间来证明其策略的可行性，例如 5 年甚至 10 年。

有人认为市场永远不会改变，战略永远不需要优化，但事实并非如此。

市场的变化往往取决于世界的地缘政治局势。

毕竟，市场上的大多数交易者都是不断适应市场的机器人。

因此，我从来没有看到选择大量时间进行优化和测试有什么意义。

当开发人员使用 Martingale 或 Grid 时，这种偏见可能仍然存在于 MQL 的先驱者身上。

选择大检查周期时的这种方法对 Grid 或 Martingale 有效。

但是当我们不使用这样的策略时，对我们所有人现在或过去 5 年适应市场都是有益的。

因为事实上，这样的策略可以简单地炸毁你的存款，这就是为什么他们需要很长的测试期。

例如，Chill&Dream 在过去 5 年中取得了不错的成绩。

过去的任何测试和结果都不能保证未来的利润。

这是对未来的预测。

在当前的地缘政治形势下，在市场上进行交易是相当困难的，因为。市场上不断存在焦虑和相互矛盾的谣言，无论是关于核武器，还是关于北约旁边的生物武器。

这一切使得市场处于不断的紧张和忙碌之中。

您还可以查看 US500、美元指数和 DAX40，它们最近都显示出市场波动。

这要么与冠状病毒的出现有关，要么与 Omicron、英国脱欧或乌克兰有关。

过去 5 年以上的测试结果

在这里我们使用 100% 质量和真实的报价



