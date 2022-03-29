Chill and Dream

你好！

大多数外汇交易系统使用过度风险来获利。

这样的系统通常包括网格或鞅策略。市场上到处都是这样的系统。

外汇市场基本上主要由自动化系统和机器人组成。

原因是机器人没有思想，工作不会累。该机器人非常快速和准确，您可以随时根据历史报价检查您的策略。

幸运的是，我们有这样的 MT5，我们可以充分利用它们。

网格或鞅策略总是假设趋势中的不准确命中，这些系统总是会破坏您的存款，这将是致命的。

渐渐地，他们有很好的获利机会，因为市场上总是有噪音，市场经常会回到原来的位置。

但只要有强劲的消息或经济意义上的重大变化，市场就会做出反应。

例如，让我们以石油或黄金的最新事件为例，市场对美元通胀增长的反应就像美元指数本身对乌克兰军事冲突爆发的反应一样。

还有，比如你可以打开日元兑美元或者英镑的图表，所有这些事件都导致了投资者对日元的负面情绪，信心大跌，日元指数暴跌。

所有这些事件都严重打击了使用网格或鞅的用户的口袋和储蓄，因为。市场不会回来。

唯一的问题是您的存款是否能够承受这样的负荷，以及您之前使用的风险有多大。

许多人会说，在这种情况下，最好使用位置块。但这就像自己手动平仓一样，总是失败。

冻结只会增加您的储蓄费用和掉期费用，并且随着时间的推移，它的价值会越来越高。

因此，我们从不使用网格或鞅（对我来说，它们现在是一回事）。

这就是为什么 Chill&Dream 系统从不使用这种策略的原因。

主要目标是获得长期和渐进的利润。我们并不急于成为百万富翁。这是一个安静的夜市，我们可以随时放松，不用担心押金。

我们总是有一个固定的 SL，我们只根据趋势改变 TP 水平。这一切都让您可以有效地利用夜间的市场行情。

此外，我们已经有一个内置的新闻过滤器，一个巨大的点差过滤器，即使在世界上一切都如此动荡的当前市场条件下，您也可以轻松进行交易。

我们目前有三个货币对，每个货币对是三个独立的设置。

风险参数允许您确定最大允许回撤。这只是额外的保护，市场永远不会达到这个值。

事实上，回撤比我们使用的风险水平低 3 倍多。

因此，盈亏比总是很好，大约为 3 比 1。这也可以从测试真实报价和点差时的高水平 ProfitFactor 得到证明。

以我的经验，我总是建议使用低点差的经纪人来获得最准确的头寸。

亲自写信给我，以获得有关选择经纪人的实用建议。

此外，您不需要使用低 ping，因为挂单已经在您的经纪人的服务器上。



