tick数据准备与导入_MT4

MT4 回测的最大精度是M1，也就是说M1以下的数据，每次都是电脑模拟出来的，但一分钟可以发生太多事情。差之毫厘谬以千里，尤其是在EA测试上更是这样。

如何使用dukascopy提供的免费tick数据+当时的市场真实点差，来做99%超高精度的历史回测。

1.注册dukascopy模拟账户。打开官网，选择注册模拟账户。

直达链接：https://www.dukascopy.com/swiss/chinese/forex/demo_fx_account/

信息随便填，但请务必填真实的邮箱，接收账户信息。



2.登陆dukascopy

https://www.dukascopy.com/swiss/chinese/forex/trading-login/





下载jforex，用邮箱里收到的账户密码登陆。点击查看，进入dukascopy历史数据管理器：



3.在jforex里打开历史数据中心，按照下图选择日期，分隔符，tick，货币对，下载位置。然后点开始。下载的tick数据是.csv的文件格式。也可以参考格式自己获取tick数据的csv文本。



4.下载结束后，需要将CSV转为MT4回测需要的HXT文件。

https://eareview.net/downloads 下载 CSV2FXT Script v.0.50



a把压缩包解压到 MQL4 文件夹，覆盖到数据文件夹根目录里的同名文件夹。

b把刚才下载好的CSV文件拷贝到MQL4/Files下。



5.打开你要测试的货币对选择好时间周期。（比如你要测试BTCUSD,15M，就打开BTCUSD，选择15分钟）







在MT4导航里找到脚本，双击其中的CSV2FXT脚本。然后找到以下选项：



Use real spread（使用真实点差）：选择true

commission（手续费）：根据实际情况填写，注意：dukascopy是原始点差+手续费，如果你手续费默认为0，将导致测试点差过低。

FXT GMT offset（时区设置）：根据你MT4服务器所在时区填写

其他默认，然后点击确认，左上角会跳出1%的进度条。等进度条读取完后，会跳出一个对话框，点击yes。获得HXT文档，重启MT4。



6.在BTCUSD,15M图表上拖入“回测”脚本，弹出对话框点确认。



7.在BTCUSD窗口保持打开的情况下，使用MT4历史回测器进行历史回测。

如果一切正常，不会出现生成数据的步骤，而是直接开始回测。注意：你只能回测BTCUSD 15M，并且不能做数据优化，跟跨周期数据获取。

Dukascopy三个月接近500W的数据量，接近tick，如需更精确的数据可以自己按csv格式爬取。





参考链接：https://www.talkfx.co/thread-191159-1-1.html

https://www.waihuituan.com/t/137

http://www.eazhijia.com/thread-111775-1-10.html

http://www.eazhijia.com/thread-15163-1-1.html



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