全部博客 / 分析与预测 全部博客 分析与预测每周趋势预测交易系统我的交易图表交易策略统计交易想法倒卖神经网络波数市场新闻货币金属原油公司新闻事件银行交易商法律/法规其他 规则 分析与预测 上证策略 16 九月 2020, 15:02 ZhiJun Zhang 0 273 上证是上升趋势，定调了主趋势就好操作，目前处于abc调整,运行在c4整体调整进入尾声，期待主推动浪的到来，3175是一个拐点位置。 #趋势交易 要添加评论，请登录或注册 史上最大的5个市场趋势（以及如何抓住下一个） 交易系统 88 0 上证策略 分析与预测 273 0 富皇基金长期稳健的交易趋势策略 我的交易 463 1 交易面板 - 风险经理 其他 6 0 1 同一个EA、同样的日期、两家经纪商:一个数据源盈利,另一个亏损 交易系统 7 0 Extra Report Pad - 专业的交易账户分析解决方案 统计 7 0 余额回撤与净值回撤:决定你的账户能否活下来的那个数字 交易系统 8 0 TESTERPAD — 在策略测试器中测试您的交易策略和指标 我的交易 7 0 BOMBER TRADING - 交易訊號與穩定獲利 交易系统 7 0 59 2026年8月10日至14日外汇与加密货币预测 6 交易面板 - 风险经理 27 如何为订单或仓位设置额外的止盈和止损级别 市场 经济 黄金 货币 原油 黄金外汇 分析 股市 投资 交易 美元 汇率 美联储 油价 银行 外汇 白银 预测 汇市 操盘日记 欧元 加息 人民币 金价 汇价 李凝桦V信lnh673 欧美 希腊 程炜彤 镑美