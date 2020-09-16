上证策略
分析与预测

上证策略

16 九月 2020, 15:02
ZhiJun Zhang
ZhiJun Zhang
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上证是上升趋势，定调了主趋势就好操作，目前处于abc调整,运行在c4整体调整进入尾声，期待主推动浪的到来，3175是一个拐点位置。
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