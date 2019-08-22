如何更安全地使用外汇EA？

​在EA邦网站上，对EA的定义是这样的：EA只是人的策略的程序化，程序化以后可以由电脑自动交易，EA不是洪水猛兽，也不是能让你躺着赚钱的神器，它只是个工具。

那么如何让EA这个工具更安全呢？下面是我看到的网上的一篇文章，我觉得写得还不错，我做了些精简，转过来，大家看看。







编辑 搜图

请 点击输入图片描述

1、要么复杂，要么干预



大多数人的Ea策略都是基于指标，或是比较简单的策略，这种策略往往都会遇到不适合它的行情，在这种行情中运行这种EA，会出现亏损。

当然，在使用Ea之前大家一般都会进行回测，回测结果一般也是盈利的，但是大家可能忽略一些细节，比如很多人看到Ea总的回测结果是盈利，就觉得不错，但是这个Ea最严重时曾经历过长达3个月的亏损，很多人只关注最好的结果，而忽略了一些细节。这种EA在实际使用中，如果遇到这种行情，多多少少都会给人的心理造成压力，除非佛系交易，一年看一次账户。



可以从人和策略两方面来解决这个问题，要么把策略变得比较复杂，能够对一些不利行情自动进行一些干预，要么就是在出现这种行情的时候，由人来进行干预，总之，你最好有解决这种情况的方法。



2、不够皮实



要知道，回测和模拟盘，跟实盘的环境是不一样的，回测效果好，会不会是因为回测中不存在网络延时呢？如果是因为回测环境的特点造成的效果好，而不是因为EA策略好，那实盘使用的时候就要警惕了。模拟盘也跟实盘有一定区别，往往比实盘延时更小，所以回测和模拟盘效果好，实盘效果不一定好。

我们应该让Ea策略更皮实一点，不会因为一点环境的改变而造成绩效的大幅变化。



不过我觉得大家可以用美分账户，美分账户是实盘环境，钱又放大了100倍，可以实现花小钱办大事，解决这个问题再好不过。



3、操作复杂



其实我觉得操作复杂本身没啥问题，问题是太多参数，特别是如果有一大堆英文参数，你可能根本不知道这些参数是干啥用的，我不建议大家用自己不了解策略的Ea，出问题都不知道问题出在哪，亏钱不怕，就怕钱亏了，还没有学到东西。





祝：交易顺利



