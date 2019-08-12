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Quanter Skills

12 八月 2019, 12:23
Zhaoqi Ke
Zhaoqi Ke
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模块：

一. 策略开发

二.策略回测与实盘自动化实现

三. 多账户管理后台

四. 风险控制与监控推送

五. 配置云端服务


一.策略开发

策略开发：

   对策略类型进行管理归类，方便策略间的优化，对回测结果进行总结分析。

  参考书籍：

《日本蜡烛图技术》。《期货市场基础知识》。《通向财务自由之路》


二．策略回测与实盘自动化实现（参考https://www.mql5.com/zh/blogs/post/728554

   对策略进行高质量历史回测，并进行优化。


Tools ： python.mt4

量化库：pandas ta-lib requests time logging

参考书籍：

《编写高质量代码》。《流畅的python 》。《网络爬虫开发实战》


三．多账户管理

Skills ： java python

Tools ： web django

策略配置管理后台

实现功能：

   用于多账户统计清算 账户收益曲线 出入金记录信息


账户列表：

记录账户API 等信息，对接量化框架 tianyan_project 。


实时账户盯盘：H5 页面 用于仓位监控


账号操作：与账户交互窗口 设置策略外参 手动下单窗口


策略管理：对现有的策略进行标记并分类


四．监控信息推送 风控

企业微信定时推送：


Tools ： wechat_work_helper

风险控制：

第一层：

量化风控模块：自动识别账户频繁开关仓，做平仓，停止策略，推送告警动作。

第二层：

量化风控模块：设置强平线，资金低于强平先，做平仓，停止策略，推送告警动作。

第三层：

服务器，交易所断网信息告警推送，IP 限制告警推送， API 失效告警推送。


五．配置云端服务

Aliyun 量化环境配置

linux 的使用

（完）