Quanter Skills

模块：
一. 策略开发
二.策略回测与实盘自动化实现
三. 多账户管理后台
四. 风险控制与监控推送
五. 配置云端服务
一.策略开发
策略开发：
对策略类型进行管理归类，方便策略间的优化，对回测结果进行总结分析。
参考书籍：
《日本蜡烛图技术》。《期货市场基础知识》。《通向财务自由之路》
二．策略回测与实盘自动化实现（参考https://www.mql5.com/zh/blogs/post/728554）
对策略进行高质量历史回测，并进行优化。
Tools ： python.mt4
量化库：pandas ta-lib requests time logging
参考书籍：
《编写高质量代码》。《流畅的python 》。《网络爬虫开发实战》
三．多账户管理
Skills ： java python
Tools ： web django
策略配置管理后台
实现功能：
用于多账户统计清算 账户收益曲线 出入金记录信息
账户列表：
记录账户API 等信息，对接量化框架 tianyan_project 。
实时账户盯盘：H5 页面 用于仓位监控
账号操作：与账户交互窗口 设置策略外参 手动下单窗口
策略管理：对现有的策略进行标记并分类
四．监控信息推送 风控
企业微信定时推送：
Tools ： wechat_work_helper
风险控制：
第一层：
量化风控模块：自动识别账户频繁开关仓，做平仓，停止策略，推送告警动作。
第二层：
量化风控模块：设置强平线，资金低于强平先，做平仓，停止策略，推送告警动作。
第三层：
服务器，交易所断网信息告警推送，IP 限制告警推送， API 失效告警推送。
五．配置云端服务
Aliyun 量化环境配置
linux 的使用
（完）