外汇交易知识，就要明白云图如何运用。【之一】
1、看五线的上下平趋向
2、看云的形态与厚薄
3、看价格在转折线（基准线）的上下平位置
4、看迟行线是否穿越价格和云带或上下趋向运动
5、看转折线与基准线的交叉
多：云上强、云内中、云下弱
空：云下强、云内中、云上弱
6、看线与云的上中下的位置
第一节 一目均衡图的构成
要谨记一目均衡图是“一套高胜率低回报率的系统”，防止由于贪婪而误用。日本传出的交易技术，用尊重价格行为的方法，只对价格做一点微小的调整或者组合，最终获得的结果，却能更敏锐的发现交易机会。由于亚洲所特有的中庸儒家思想，往往不是长线的，并且对出场规则的规定往往严厉于入场规则。
任何流动交易产品的所有时间框架都可以应用一目均衡图来交易。一目均衡图可以帮助你明确目前趋势、解读价格行为、提示入场时机、显示阻力支撑、阐明方向以及警告可能出现的趋势反转，但不能预测未来。
一目均衡图核心是趋势跟踪。一旦价格明显站上云层一端，确立了一个明显的趋势，那么你就可以用一目均衡图找到支撑与阻力水平，从而利用这些点位顺势开仓以提高胜算。如果当目前市场价格趋势不明显的时候，一目均衡图就无所作为了。
一目均衡表实际分为两个部分。第一部分是通过图表本身，解读市场的信号，即“眼睛看得见的部分”，重点是转换线与基准线的关系、价格与迟行线的关系及价格与云的关系。第二部分是通过计算，预测市场的方向和位置。是“眼睛看不见的部分”，主要有时间论、波动论和值幅观测论。特别是第二部分，可以说在很大程度上简化解读了周期理论、江恩理论和波浪理论的核心部分，有很强的适用性。
一目均衡表由每日的K线（一目均衡表中称日日线），5条线及一个抵抗带（俗称云图）构成。指标的定义以市场趋势、支持体系和抗级（价格波动幅度大小所形成的云的厚薄）为特征，将支撑和阻力位、均线交叉、震荡指标和趋势指标合为一个有机的系统。要求在运用的过程中要有系统性思维，对每一个要素所标示出的信息都要综合利用。通过几者间关系的解读，利用图表来透视平衡点，可了解市场的强弱，从而捕捉走势及入场时机。
一、转折线
转折线和基准线相比，是较短时间的买卖平均值，表示汇价的短线方向。是从大趋势中捕捉小的波浪，设定低进高抛的目标值。比基准线多出许多的动荡，机会多的反面，也多出很多陷阱。
1. 标示多空态势
以价格相对转折线的位置区分牛、熊势。
2. 标示趋势
如果当前有趋势存在，那么转折线应该长时间的指向同一个方向。并且，角度越陡当前的趋势也就越大。但趋势运行时间越长，离趋势被打破的时间就越近。
3. 标示盘整
如果转折线是水平的，那么就说明当前的价格可能陷入了短期盘整势，趋势有可能反转。
4. 提供支撑阻挡水平
转折线对价格运动会起到短期的支撑阻挡作用。在价格逆着当前趋势方向突破了转折线之后，相当于市场向我们传递了三个完全不同的信号。具体采用哪种信号，全在于交易者自身的经验。
A. 小幅回调：价格突破转折线，但是绝不会突破基准线。很可能延续原来的趋势。原因是短线交易者平仓获利。
B. 主要短期回撤：价格很可能在穿越转折线之后又穿越基准线。价格还会回到原来的趋势。原因是长线交易者部分平仓获利造成的。他们还留有一部分仓位（认为价格还能按照原来的趋势再走一段）。
C. 趋势反转：价格突破了转折线和基准线之后，沿着与原来趋势相反的方向坚定地走下去。原因是所有的交易者都平仓并且有大量的交易者反转了头寸。
5. 衡量价格背离程度
价格在运动的过程中，应该与转折线保持较近的距离。否则，趋势反转的可能性就增大了。特别当转折线走平之后，价格还在远离转折线（在日内5分钟交易中，价格远离20点即为“远离”），那么当前趋势极有可能反转。
二、基准线
基准线，是市场的趋势指标线(主线)，体现过去26天买卖力量的平衡。指示的方向是重要的趋势信号。基准线是市场方向的基准和判定转势的依据。基准线的上升是汇价的上升的必要条件，可用来确定入场时机。
1. 标示多空态势以价格相对基准线的位置区分牛、熊势。
2. 标示趋势
如果当前有趋势存在，那么基准线应该长时间的指向同一个方向。并且，角度越陡当前的趋势也就越大。
由于基准线的周期变长，基准线如果由平走改为上走（或下走），那么价格一定是突破了26期的高点（或低点）。这会导致我们错失趋势发动时的一段价格走势。但是，这并不会带来什么实际损失，因为，这种错过，实际上是我们在等待价格验证自身，等确实验证了趋势，我们方才入场。不然的话，我们会在盘整势中盲目进出，无谓的亏损。
3. 标示盘整
很简单，基准线平走的时候，就是盘整势。
4. 提供支撑阻挡水平（同转折线，请自行举一反三）
A. 小幅回调：价格突破基准线，但是绝不会突破口。很可能延续原来的趋势。原因是中短线交易者平仓获利。
B. 主要短期回撤：价格很可能在穿越基准线之后又穿越。价格还会回到原来的趋势。原因是长线交易者部分平仓获利造成的。他们还留有一部分仓位（认为价格还能按照原来的趋势再走一段）。
C. 趋势反转：价格突破了基准线之后，沿着与原来趋势相反的方向坚定地走下去。原因是所有的交易者都平仓并且有大量的交易者反转了头寸。
5. 衡量价格背离程度（同转折线，请自行举一反三）
价格在运动的过程中，应该与基准线保持较近的距离。否则，趋势反转的可能性就增大了。特别当基准线走平之后，价格还在远离基准线（在日内5分钟交易中，价格远离20点即为“远离”），那么当前趋势极有可能反转。
三、延迟线
延迟线，是一目均衡图的特色。延迟线是和过去的价格做比较的，这正是西方“价格动量”定义的思想精髓，被认为是标示价格动量最有力的武器之一。迟行线由下向上穿越价格曲线就是买进信号，反之就是卖出信号。但是这个穿越不应该是横着叉过去，最好是有个45度或者以上的角度。
1. 标示多空态势
当期价格比26期之前的价格高或低，证明当前的态势与过去相比是牛势或熊势。
2. 标示盘整
延迟线正好处在26期之前的价格柱线之中。与柱线有交点。这实质上说明了当前价格陷入过去价格构造的一个区间内，无法突破。
3. 标示价格动量大小
在延迟线的端点和当前价格之间画一条水平线。该水平线穿过的价格柱线越多，当前价格动量越小。如果没有穿过任何价格柱线，那说明当前价格动量极强。
4. 提供支撑阻挡水平
本质上，延迟线是价格折线图。其峰值或谷值可以成为一种价格支撑阻挡水平。这也是西方支撑阻挡水平的定义：前期高点或低点。近年来，发展出另外一种价格支撑阻挡水平（价格密集区）。当延迟线反复在一个小区间震荡的时候，这个区间就构成了一种支撑阻挡水平。
四、云
云，是由先行线A和先行线B组成的，两条线之间的区域被称作云区。
1. 标示现在多空态势
以价格相对云区的位置（即高于云区上沿或低于云区下沿）区分牛、熊势。
2. 标示未来多空态势
未来的先行线A在先行线B之上。被称为“上升云”。代表未来价格可能会呈现牛势形态。如果当前态势是牛势，那么上升云标示该形势会持续；如果当前态势是熊势，那么上升云标示未来市场可能会止跌。先行线A在先行线B之下。被称为“下降云”。
3. 标示当前趋势力量大小
强牛势：未来的云是上升云，并且先行线A和先行线B都指向上方。
中等牛势：未来的云是上升云，但是先行线A指向上方，而先行线B走平。
弱牛势：未来的云是上升云，先行线A指向下方，先行线B走平。
强熊势：未来的云是下降云，先行线A和先行线B都指向下方。
中等熊势：未来的云是下降云，但是先行线A指向下方，而先行线B走平。
弱熊势：未来的云是下降云，先行线A指向上方，先行线B走平。
4. 标示支撑阻挡水平
云，可以提供相当准确的支撑阻挡水平，价格往往会比较稳定的运行在云的上方或下方。
（1）当期云的支撑阻挡：当期价格在云之上或之下，云提供一个强力的支撑或阻挡水平。
（2）过去的云提供支撑阻挡：过去的云被称作“云之阴影”。云之阴影也可以提供支撑阻挡水平，但是这需要交易者自己识别判断，提供两条原则：
A. 长期走平的先行线B是一种支撑阻挡水平
B. 过去的先行线A的峰值或谷值是一种支撑阻挡水平
5. 标示盘整
当前价格在云区之内运行，那么当前的态势就是盘整。