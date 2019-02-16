《趋势九篇之五 现货风云》

上篇提到适合大部分人的是外汇零售经纪商提供的交易平台，这些平台提供许多现货品种组合，首先认识下现货，和期货相比，现货没有交割月份，走势类似于期货的主力连续数据，比如现货铜和期货市场的铜，现货白银和期货市场的白银，走势是类似的，除此之外，现货还有一些特点：

现货110



1. 现货的交易不一定都是银行或交易所撮合成交的，特别在流动性低的时候，有些可能是经纪商作为对手方交易的，这也是为什么大型经纪商只会提供部分比较活跃的现货商品，但只要其价格走势和对应期货主力类似就可以，我们就能施展趋势交易策略。

2. 现货价格的“失真”问题，现货价格跟随的是对应主力期货的连续价格，主力期货的连续价格是由不同月份的合约组合而成：每份合约都有持仓量，一般持仓量最大的合约就是主力合约。



白糖（SR）期货主力连续价格

可以看到，在某一天，SR1901的持仓量超过SR1809，主力连续价格就由原来的SR1809合约转到SR1901合约，上图可以明显的看出价格在两份合约之间不连续（两份合约的价格走势不可能一模一样），如果之前在SR1809上面有仓位，正常需要先在SR1809合约上面平仓，随后在SR1901合约上面开同样的仓并根据新合约的价格设置止损，以消除价格不连续带来的影响，但在现货图表上（类似的走势），这种不连续被看成是价格向上高开了，这样有时就会存在一些问题，比如策略会认为到达止损，但实际并没有。当然，上图是为了让大家看清楚这个问题，一般来说，大部分不连续都不太明显，以至于都看不出来，不必过于在意。

总的来说，事情不会十全十美，迷你手数在降低门槛的同时，也伴随相应的问题，大家要做到知己知彼，心中有数。

经纪商

经纪商比较多，一般选择交易量排在前列的，美国（最严格的监管）的最好，之前提供API下载数据的美国Oanda，英国的IG，澳洲的Pepperstone等等，都是交易量排在前列的经纪商，流动性、监管和安全相对到位，交易软件一般选择MT4 MT5，大部分平台都会免费提供，MT5是新一代软件，当然MT4也可以用，MT4/5是MetaQuotes Software这家软件公司开发的产品，该公司本身不提供任何形式的投资或经纪服务，经纪商会和MetaQuotes Software合作提供经纪商专用的MT4/5软件，MT4/5交易软件提供了程序自动化交易（EA），趋势交易策略就是一种EA，跑在这个软件上。Oanda和Pepperstone的品种相对丰富，而Pepperstone提供高杠杆也就是更低的保证金，从而提高资金的使用率。和其他策略不同，在趋势交易策略里，高杠杆完全不会增加趋势交易的风险，因为最大亏损在开仓时已经定好。

资金测试

为什么要资金测试，任何一种交易系统都有适合的资金容量，如果一种交易系统号称不需要关注资金容量，那么就要小心，很有可能该交易系统的风险管理不太完善，资金测试的一个重要作用就是测试在某个平台上达到相关止损时需要的资金量。虽然迷你手数（0.001手）降低了门槛，但每个经纪商平台对于其交易品种的参数设定并不完全一样，到底需要多少资金合适，需要根据各个平台跑一下资金测试程序，这里选择Oanda和Pepperstone进行测试，测试品种30个上下，测试周期为日线，ATR取最近一个交易日，ATR乘数为4，风险为总资金的1.5%，货币为美元，从MQL5市场下载免费的程序CashTest，详细过程看这里：bilibili

Oanda：平均需要资金：6996.46 最大需要资金：77857.14，测试品种组合为：WTICOUSD,BCOUSD,NATGASUSD,XAUUSD,XCUUSD,XAGUSD,XPTUSD,XPDUSD,WHEATUSD,SUGARUSD,SOYBNUSD,CORNUSD,AUDUSD,EURUSD,GBPUSD,USDCAD,USDCHF,USDJPY,NZDUSD,EURJPY,EURGBP,SPX500USD,DE30EUR,JP225USD,AU200AUD,HK33HKD,USB10YUSD,USB30YUSD,UK10YBGBP,DE10YBEUR,BTCUSD



Oanda 资金测试

Pepperstone：平均需要资金：3984.44 最大需要资金：27857.14，测试品种组合为：XBRUSD,XNGUSD,XTIUSD,XAUUSD,XAGUSD,XPDUSD,XPTUSD,Cocoa,Coffee,Cotton,OrangeJuice,Sugar,AUDUSD,EURUSD,GBPUSD,USDCAD,USDCHF,USDJPY,NZDUSD,EURJPY,USDCNH,AUS200,EUSTX50,HK50,JPN225,US500,Bitcoin,Dash,Ethereum,Litecoin



Pepperstone 资金测试

资金在1.5~2万适合Pepperstone，资金在6~8万适合Oanda，因为ATR值每天都不一样，跑出来的值不会完全一样，但应该相差不大。

开始交易

终于到激动人心的这步，交易，这才是主题，以Pepperstone的MT5软件为例（MT4软件类似），首先在Pepperstone注册并获取demo账户，下载Pepperstone MT5交易软件，从MQL5市场下载自动交易程序：YeZhuTrendUniverse



30个品种 趋势交易

该趋势交易程序（YeZhuTrendUniverse）的运行特点：

1. 全自动程序交易，抓趋势开仓，止损平仓，关键参数可调，如突破周期，ATR周期、乘数，风险等。

2. 趋势初始化，程序会往前看N（该参数可调）根K线，形成初始趋势，也就是说，哪怕软件重新启动后，趋势都会和之前保持一致。

3. 在新K线开始时，日志会显示当前品种的详细信息，如有无仓位，仓位信息，止损，参考利润等，对全局情况了然于胸。

4. 分散化，每个品种都是一个单独的EA，单个品种偶尔的程序运行错误不会影响到其他品种，并能通过简单操作恢复其运行状态（趋势初始化）。

YeZhuTrendUniverse也可以在MT平台上面进行单品种测试，测试前需要注意数据的准确性，原则上讲，趋势交易要跟踪尽可能多的品种，因此，不必太在意单品种测试结果，可以回头参考《趋势九篇之四 初出茅庐》中的测试结果。

也可以免费订阅该EA的信号进行跟单。

现在，大家对趋势交易有一定了解，并能实际跑模拟盘，交易全球资产的迷你版本，回到国内，期货市场品种之间的弱相关性使得该市场天然就适合跑趋势交易，即使300万人民币上下的门槛不一定适合每个人，但模拟盘跑跑是没有问题的嘛，且看 《趋势九篇之六 决战期货》

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《趋势九篇之一 门徒》

《趋势九篇之二 人性哲学》

《趋势九篇之三 坐而论道》

《趋势九篇之四 初出茅庐》

《趋势九篇之五 现货风云》

《趋势九篇之六 决战期货》















