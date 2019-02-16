资金门槛

国内期货交易所的趋势交易资金门槛在300万人民币上下（最低交易量的波动在300*1.5%=4.5万人民币），我会在《趋势九篇之六 决战期货》里面分享趋势交易策略。

国外交易所的趋势交易资金门槛在500万美元上下，鉴于门槛太高，不作详细介绍。

适合大部分人的是外汇零售经纪商提供的交易平台，提供外汇，商品，全球股指，债券，加密货币等比较丰富的品种组合，因为提供迷你手数（0.001手）和高杠杆（1:500），所需资金只在1~10万美金，会在下篇《趋势九篇之五 现货风云》中详细介绍，这里以美国外汇零售经纪商Oanda提供的数据来测试趋势交易策略。Oanda本身提供MT4这样的交易测试平台，但MT4/5平台适合单品种测试，趋势交易需要同时跟踪几十个品种，因此需要开发一种专门针对趋势交易的测试程序。

初显身手

趋势交易本身的逻辑并不复杂，主要的问题是获取高质量的交易数据，Oanda免费提供数据API接口，数据涵盖外汇，商品，股指，债券，加密货币等品种组合，品种参数（每手合约大小、最小手数、最大手数等）也按照Oanda MT4平台设置，品种都是现货数据，和期货相比，现货没有交割月份，走势类似于期货的主力连续数据，比如现货铜和期货市场的铜，现货白银和期货市场的白银，走势是类似的。趋势交易只关心价格数据走势，只要有K线图，就可以施展趋势交易。YeTrade程序需要安装.Net 4.6.1框架，源码在这里，下载（百度网盘），使用介绍看这里：bilibili

测试程序实现开篇《趋势九篇之一 门徒》中的趋势策略，参数有突破周期、ATR周期、ATR即时和收盘乘数、风险因子等，主界面如下：



多品种趋势交易测试

突破周期从40~120，策略都实现正收益，除了一种策略（40天突破周期不带均线过滤），其余策略回撤基本控制在30%上下，年化收益在10%~16%，其中，105天突破和1.8%风险因子可以达到接近20%的年化收益和26%的回撤，均线过滤对于突破周期<50天的策略有明显效果（对比40天突破周期均线过滤和不带均线过滤）



105 突破周期 收益图

策略参数

可以看到，不同的策略参数会带来很不一样的结果，那么，怎么选择这些参数呢，下面是一些原则：

1. 不要去暴力拟合最优值

程序可以尝试所有的参数组合，比如突破周期从10~200，ATR周期可以是10~100，止损可以是2~6等等，然后从中选择一个利润回撤都比较理想的“最优”参数组合，问题是这组参数只对历史数据有用，未来？可能完全没用，所以，参数的值只需要确定一个量级，比如突破周期是50还是100这个量级。

2. 参数要稳定

稳定的的意思是在确定了参数量级后，适当地改变参数的值，对结果不会造成较大影响，比如突破参数为100的量级，突破周期选择90/100/110，其年化收益和回撤不会相差太大，那么，这个量级的参数就是相对稳定的。

测试总结

虽然该测试只是一个比较粗线条的测试，没有考虑点差手续费等等的影响，但我们的主要目的是测试趋势交易的稳健性，可以看到突破周期在40~140这么宽泛的范围内，测试结果都是正收益，回撤也还可以，大家尝试下不同的参数组合下策略的表现，这样对趋势交易的参数是如何运行的就有个大概的感觉，是时候进入下一个主题，详情且看下篇《趋势九篇之五 现货风云》

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《趋势九篇之一 门徒》

《趋势九篇之二 人性哲学》

《趋势九篇之三 坐而论道》

《趋势九篇之四 初出茅庐》

《趋势九篇之五 现货风云》

《趋势九篇之六 决战期货》