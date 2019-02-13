趋势交易：抓住趋势 赚取利润 斩断亏损

抓住趋势：

人性的贪婪和恐惧，必然会形成一定的趋势，趋势一现，则高买低卖（有点反人性）。

再具体一些：所有出现趋势的且最具代表性的弱相关的灵活的品种，

1.最具代表：因为原则上讲，我们的资金总是有限的，而我们可以投资的品种却是非常多的，这就需要我们选择最具代表性的品种，以达到尽可能多的品种覆盖，从而尽可能多的抓住趋势。或者通俗讲就是分散风险，不要把鸡蛋放在一个篮子里，机会最大化。拿股票来说：炒过股票的同学都知道，股票根据行业或者概念可以划分为不同的板块，每个板块或者概念都有相应的龙头股，这些龙头股一般都是最具代表性的，其他市场如外汇，期货，利率，债券，加密货币都有相应的代表品种，比如加密货币基本是跟着比特币（bitcoin）的走势的，比特币就是加密货币中最具代表性的品种。

2.弱相关：品种之间的弱相关，可以保证当大环境不利的时候，我们的损失可以降低到一定程度，比如，一个包含外汇，期货，利率，债券，加密货币，股指的品种组合和另一个只包含股指的品种组合，后者当出现熊市或股灾的时候，所有股指的走向会变得一致，从而出现非常大的风险，所以，品种间要尽量弱相关，商品期货在相关性具有天然优势：玉米，糖，原油，铜，牛肉等等，弱相关能从一定程度上保证策略的稳定性。所以，如果把趋势交易只用于股票市场，那么品种之间就具有很强的相关性，一次股灾就可能击垮你。

3.灵活，指的是可买可卖，股票只能买，不能卖，会失去很多卖的趋势机会。再加上股票之间有很强的相关性，所以，一般来讲，我更加建议操作股指，股指是对一个地区股票运行的整体反映，更具代表性，也更灵活（可买可卖）比如可以选择美国，中国，欧洲，日本，香港等地区的主要股指，当然全球股市有一定关联性，但选择股指已经尽可能去降低这个关联了，不能因为有点关联就放弃抓住趋势的机会。

赚取利润



当趋势出现并一直延续时，我们就能赚取利润，当利润足够大时，是人工平仓落袋为安还是继续拿住直到止损价？后者可能会回吐一部分利润甚至有一点亏损，如果趋势交易策略是全部程序化自动执行时，就是继续拿住直到止损价，因为趋势交易的原则就是让利润自由奔跑，如果是人工执行趋势交易的话，就会有一定的犹豫，所以，一般趋势交易都是程序化执行。

斩断亏损



趋势交易在开仓时，就设置了最大亏损，所以，当达到止损时，斩之即可，趋势交易一般都是亏损交易次数大于盈利次数，但由于严格控制了亏损，自由地让利润奔跑，总体是盈利的。

细节就是这样，决定着成败，趋势九篇 前三篇侧重于理论，但是骡子是马，拿出来溜溜，学而实习，不亦说乎，看看趋势交易在实际交易数据下的表现，且看下一篇 《趋势九篇之四 初出茅庐》

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《趋势九篇之一 门徒》

《趋势九篇之二 人性哲学》

《趋势九篇之三 坐而论道》

《趋势九篇之四 初出茅庐》

《趋势九篇之五 现货风云》

《趋势九篇之六 决战期货》







