趋势交易 为什么赚钱

趋势交易系统的核心内在逻辑是什么，只有知道了这个内在逻辑，我们才会明白其本质，成为其门徒，交易是人在交易，包括策略程序，反映的都是人的思想，是人就有人性，人性都会贪婪，都会恐惧，从而追高杀跌，进而形成趋势，人性也会犹豫不定，从而形成价格的震荡，读过金融方面经典书籍如《股票大作手回忆录》等的同学，就会发现，作者在讲自己的投资策略时，其实本质上是在解读人性，别人的或者自己的，历史会重复上演，就是因为人性在几百年间都不曾变过，结合当时具体的环境，历史又不会完全一样。

所以 趋势交易 为什么赚钱：利用几百年不变的人性：贪婪恐惧 追高杀跌 形成趋势 赚取利润

很简单 道就是这样子 非常简单 以至于你都感觉不到它的存在

《道德经》上讲过：下士闻道：大笑之，不笑不足以为道。意思是说：一般人听说这个“道”所包含的道理，都会大笑，为什么，因为太简单了，这也能为“道”？哈哈哈

让子弹飞一会儿。。。

好 让我们回到现实，理想很丰满，现实很残酷，很多同学要骂了：真这么好 早就用烂了 股票用这个趋势交易 都不知道怎么死的。。等等之类。

我非常理解，毕竟自己或多或少也是这样过来的，那么 成败的细节在哪里？且看 《趋势九篇之三 坐而论道》

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《趋势九篇之一 门徒》

《趋势九篇之二 人性哲学》

《趋势九篇之三 坐而论道》

《趋势九篇之四 初出茅庐》

《趋势九篇之五 现货风云》

《趋势九篇之六 决战期货》







