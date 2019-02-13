趋势交易 一种古老的交易策略 类似于知名的海龟策略 特作9篇 以结有缘之人

如果你已经对趋势交易有所了解，请直接到实战部分《趋势九篇之四 初出茅庐》

这篇是趋势交易扫盲篇，让大家能快速熟悉趋势交易的思路，每种交易背后都有交易思路，比如买卖股票时，当股价超过10天均线，买入100股，当股价跌到5天均线，卖出股票，这就是一种思路。

那么，趋势交易是怎么样一种思路呢，以日线周期为例，当天收盘价格达到30/50/80天最高时，做多，如果是30/50/80天最低，做空，并设置止损价为收盘价上下3倍的ATR，数值不是固定的，比如也可以是100天最高价时做多，止损为收盘价上下4倍的ATR，这里仅仅是说明趋势交易的思路，以做空为例：



50天最低 开空

当价格继续往下时，止损价如果比之前更低，就会更新止损价：如下图所示，stop2止损价比stop1更低，那么当前止损价更新为stop2，反之，则不更新：



止损更新为stop2

ATR是平均K线波幅，感兴趣的可以看这里的介绍，当前K线的波动越大，ATR值就越大，波动越小，ATR值就越小，如下所示：



K线波动小 ATR值较小



K线波动大 ATR值较大

那么，每次开仓的量是多少呢，趋势交易每次开仓就设定好了最大亏损，一般是总资金的1%~2%，数值越大，收益越大，但回撤也大。举例来说，总资金是100万，以1.5%来说，每次开仓的最大亏损就是1.5万，那么，如果我们的止损设置的比较大，那么相应的开仓量就比较小，如果止损设置的比较小，开仓量就大一些，因为总的最大亏损是定好了，大家可以根据各自的平台精确计算出开仓量。通俗点说，如果当前做多，但买完后价格就一直往下跌，那么就会出现最大亏损，反之，就不会达到最大亏损甚至盈利。

以上就是趋势交易的思路了，是不是很简单明了，大道往往就是最简单的。。。

趋势交易的思路知道这些就可以了，但要成为我趋势交易的门徒，我想大家首当其冲的问题是，趋势交易有效吗？再俗点，赚钱吗？

且看《趋势九篇之二 人性哲学》

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《趋势九篇之一 门徒》

《趋势九篇之二 人性哲学》

《趋势九篇之三 坐而论道》

《趋势九篇之四 初出茅庐》

《趋势九篇之五 现货风云》

《趋势九篇之六 决战期货》



