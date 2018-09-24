exness存在恶性交易，mt4客户端有黑客，公司推卸责任理由牵强

2018年8月8日北京时间19:41分我的账户无故被下了订单，导致我账户爆仓，订单如下：

2018.08.08 11:19:41.297 49.119.211.207 '7024339': instant buy 6.01 GBPAUDm at 1.73549 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.73517 / 1.73546)

2018.08.08 11:19:41.312 49.119.211.207 '7024339': order #141923997, buy 6.01 GBPAUDm at 1.73549,

2018.08.08 11:19:46.406 49.119.211.207 '7024339': instant buy 6.01 GBPAUDm at 1.73541 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.73515 / 1.73545)

2018.08.08 11:19:46.422 49.119.211.207 '7024339': order #141924004, buy 6.01 GBPAUDm at 1.73541.

我立即向客服投诉：

li wei liang你好

在线交谈已开始

Zhang Zhi 已加入在线交谈

Zhang Zhi 尊敬的客户, 您好！感谢您关注Exness。 请问有什么可以协助您？

li wei liang我找xiao

Zhang Zhi Xiao 今天不在 请问您有什么问题吗 ？

li wei liangMu在吗？

Zhang Zhi mu 今天也不在

li wei liang我怎么这么倒霉呢？

Zhang Zhi 我也可以协助您阿 请问您具体遇到了什么问题 ？

li wei liang我刚刚入金2046.66美金，转出2043.79，在操作前入金前账户余额325.61可是现在为什么余额只剩2.87

Zhang Zhi 请问您入金 后马上出金的原因是什么 ？

li wei liang我是转账给客户

Zhang Zhi 请提供您的账户号和手机密码，为您查询。

li wei liang我是个代理，客户资金都是我来周转 7024339/62958

Zhang Zhi 好的， 马上为您查询 您好，经查询， 您账户的出入金是正确的， 具体的每一个出入金操作记录， 您可以在您个人专区查看的，

li wei liang 这是入金前的余额 我就知道找你没有用

Zhang Zhi 请问这个是什么时候的 ？

li wei liang这个就是7024339账户在入金14000前的余额

Zhang Zhi 我们建议您再次核实一下

li wei liang为什么在转给7039303账户2043.79美金以后余额以后就剩2.87

我希望你核实

Zhang Zhi 您稍等一下

li wei liang我每做完一笔操作都 会纪录的 你们财务果然漏洞百出

Zhang Zhi 好的，理解您的意思

li wei liang你都没仔细核查就说正常，你以为我现在没事干，找事的吗？ 我没那么低的素质

Zhang Zhi 是的， 我们明白您的意思，

li wei liang我先留个证据 你看着办吧

Zhang Zhi 好的，我们会详细检查的

然后客服要我吧logs发给他：











等了好几天，都杳无音讯，

经过辗转，和一再催促下，才有了回复：

客服说我的单子exness不承担责任拒绝赔偿，但是在他回复的邮件提供的地址是：49.119.211.207，这个地址我查了下：

而我的地址是：





各位看家，我至于跟他们玩虚的吗？我图什么？我7、8年的老外汇了至于把账户泄密给他人吗？除了服务器不安全，被人家解密，或者exness服务器识别错误，没法做其他解释。你们看呢？还在做exness的朋友好好想想吧。







