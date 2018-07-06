小狼夏喜俊：非农冲击或有限，中美贸易战有看点

很多时候你会发现，你所拥有的认为再平常不过的东西，很多人就要拼尽全力甚至耗尽一生才能获得。幸福从来不是你处于那种状态，而是你内心的平静与安详。很多人等到70岁的时候，也许不羡慕金钱财富，最怀念的是年轻的时候能够自己走路，自己吃饭。

又到了周五，一周就这么周而复始，反反复复，我们还是先对这一周前面的行情做个简单复盘回顾：

黄金方面：这周算是发起了反击战，4月中旬开始1365的空头行情一直持续到7月初，130美金左右的跌幅，靠近2017年12月份1236附近的低点，获得有效支撑，迎来反弹。日线双阳之后，突破了5 10日均线压力，打破了前面的空头排列走法，让短线的行情陷入分歧，等待重新的节奏：到底是形成中期底部展开有效的多头上攻，还是反弹调整之后二次回落的问题。

上周五结束前面的四连阴局面，早盘下探之后震荡反弹日线小阳。周一亚欧盘未破1252-1256高点，那么周五的反弹阳线就成了空头中的单阳修正，所以周一我们1250-1251做空看回落收阴。周二早盘急跌测试历史低点，我们1238果断做多抓获日内最低点。周三美国独立日休市行情波幅不大，周四昨日连续承压1258-1260压力不破，欧盘回撤美盘借助ADP数据利多反弹，探底回升日线十字星整理。

隔夜凌晨2点会议纪要无新意，影响不大。首先给大家说一组数据，自2017年2月份之后的非农受数据冲击波幅超过10美金的只有2次，也就是说近两年的非农行情似乎没那么大，大家也不要有太大的期望。当然今晚还有中美贸易战需要我们关注。





黄金日线双阳之后十字星，行情还是我们前面提到的，到了敏感和关键盘口期。大的方向上来说，二个半月的下跌130美金的波幅算是上半年最大的趋势了。而且周线形态来看，6月份美联储加息我们就提到行情当时不具备做底条件，那就极有可能借助加息先下跌一段时间，然后再企稳反弹。但是短线底部信号不明显，所以需要进一步观察。

从目前走势来看，这周黄金表现还是要整体偏强些，所以今日我们重点关注下方1252-1248的支撑，守住此位不排除晚间借助非农再度小幅冲高的可能，上方1262-1268压力关注

原油昨日我们就提到，中长线看涨不变，但是日线高位多处十字星，要防止停顿出现回撤，而且75上方压力明显。昨日亚欧盘偏强整理，震荡反弹，晚间借助EIA利空数据冲击，直接放量急跌探底73之后，尾盘反弹73.7附近二次下跌破新低。

今日重点关注72.7-72.5支撑，如果短线跌破此位将继续加大回撤

守住此位防止探底回升思路，亚盘观察欧美盘等机会

以上观点和看法只是小狼个人的投资感悟，不构成投资建议，投资有风险，入市谨慎！



