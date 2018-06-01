小狼夏喜俊：黄金窄幅反复，非农10美金内波动

我们常常忙碌终日，却不知道自己究竟忙的是什么，有没有价值，有没有成长。这是个乱花渐欲迷人眼的时代啊，选择太多，可能性太多，反而让我们不知道自己身处何处，又该去向何方。在这个时代，和能力和格局同样重要，却往往被忽视的，是一个人对自己的定位。所谓的定位，对自己是谁，自己已经拥有了什么，未来又将去向何方的认知。每个人心中，都应该有一个自己。我们一生跋涉，就是为了跟那个本真的自己重逢。

5月结束了，昨日我们对整个5月份黄金原油行情做了个梳理复盘，那么今日同样也要对这周的行情做个简单的回顾。反复的复盘和总结，让我们更加把行情看的更加清晰，也能更好的预判和把握未来：

黄金：月线又是一根小级别的阴K线，高点1326，低点1282，全月波幅44美金。周线表现则是阴阳交替的震荡回落形态，日线上则是两个类似的形态循环，1302到1326和1282到1307的价格反弹修正。

那么这周行情更是出奇的小，黄金目前周线十字星，全周波幅14美金左右。上方1306-1308的关键压力多次上冲都未能破位，符合我们周评的思路，但是行情也没有向下展开大的回落，而是围绕1295-1292反复的拉锯，延续到昨日幅度更小。所以我们看到周一延续上周五1306-1308的冲高回落小阴，周二过山车1306-1292的洗盘十字星，基本全周所有的波幅都集中在了周二，周三探底回升的小碎阳，昨日又是一根反复窄幅整理的小碎阴。

原油：这周波幅相对大些，但是也属于来回的反复行情。周一延续上周五的大阴放量，早盘暴跌3%，欧盘反弹，美盘回落整理，周二围绕67.2-66附近区间整理纺锤阳，周三单边中阳线反弹，周四过山车的中阴线。周线即上周大阴线之后，这周也是纺锤阴，5月月线纺锤小阴线。





6月份的焦点不是今天的非农，而是6月14号的美联储加息问题。从本周ADP和GDP，失业金数据以及对行情的影响来看，都没打破行情的区间整理思路。而且本周截止目前14美金，处于多空分歧徘徊的一个阶段。所以晚间非农，我不认为能够改变这个局面。自2017年以来非农行情影响越来越小，超过10美金以上的波幅都不多，外加本身行情就是一个整理反复，出趋势单边的可能性基本没有。

晚上非农继续做区间整理，关注1295-1305

上方1304-1306做空，止损1310，目标1298-1296

下方1296-1294区域做多，止损1290，目标1302-1304 区间整理行情不追涨杀跌，不猜测突破，不考虑K线大阳大阴，锁定区间简单无脑执行多空

昨日的原油思路，我们重点解读了68.5-68.6压力，此位置是前面72.8回撤65.8的反弹0.382黄金分割线位置。所以先看遇阻震荡回落，比我们预期的67.3-67.2支撑稍微下移了些，测试到66.7附近企稳出现强势反弹，午夜再回落。

短线原油或将陷入68-66的区间整理一段时间，消耗前面的日线回调，为后面企稳开启新的多头做准备

以上观点和看法只是小狼个人的投资感悟，不构成投资建议，投资有风险，入市谨慎！



