小狼夏喜俊：黄金早盘可做空，连续十字星做区间

有时候人心很复杂，喜怒悲欢交织在一起，让人猜不透，摸不着。但更多时候，人心很简单，付出就希望得到回应，我心暖你心，暖不热就转身。每一个选择放弃的人，都攒过无数次百转千回的失望。也在这些失望中，慢慢明白了一个道理，不是所有的人都值得你付出，值得你掏心掏肺地去对待。再好的关系不认真对待，也终会分散；再深的感情不好好维系，也终将陌路。人与人之间，没有谁离不开谁，只有谁不珍惜谁。如果一直不被珍惜不被在乎，时间久了，心自然就凉了。

黄金上周二大阴放量跌破1300之后，也具有很重要的意义。打破了日线四个多月高位区间整理，跌破了水平支撑位1308-1306位置，以及1302的低点。也宣布了行情延续前面1365-1356的冲高回落走势：

1.1357-1365-1356的高位头肩顶算是4月份冲高不破，未能展开有效多头开启新一轮回落走势。1356-1302的9个交易日震荡回落延续性很强，算是一波小级别趋势空头。

2.1302-1326的震荡反弹，当时走的时候依托1318-1320压力走了6-7个交易日的低位弱势整理，触及一次回落一次，但是后来还是上破去测试了1326。实际这波属于价格反弹修正动作。

3.1326-1282这一波算是空头反弹之后的二次回落。

只不过我们看到上周二的大阴算是整个行情的实体，周三周四连续十字星，周五探底反弹小阳线，昨日又是一个V型的走势继续十字星。

昨日的原油行情符合我们的预判，亚欧盘震荡回落测试71.3-71.1支撑美盘和午夜出现强势反弹，继续刷新高点日线中阳线。而黄金昨天是一个V型走势，亚盘单边震荡回落，欧盘刷新低点，美盘和午夜碎阳反弹，日线继续十字星。





黄金日线连续多根十字星整理，而且靠近了通道下方，短线预计会有一个区间整理，然后缓慢的开启震荡反弹的价格修正。所以目前短线1294-1296承压之下，我们认为行情还是一个弱势区间整理思路，今天可以关注小区间1293-1285，大区间1295-1283区间。

那么操作上预计和昨日形态类似，亚盘承压隔夜高点震荡回落，欧盘回撤支撑区域，美盘再反弹

1292-1294区域都可以做空，破1297止损，目标1285-1283

欧美盘回撤1284-1283可多，破1280离场，去看1290-1292

原油震荡式上行，周线和月线牛市多头明显，所以大结构上要以做多为主，不要猜测顶部和寻找压力去做空。而要以顺势而为。昨日如期探底71.3-71.1企稳反弹。周内整体思路不破70都是看多思路。

日内短线我们关注72-71.8的支撑区域继续做多去看刷新高点

风险提示：以上黄金原油分析思路和操作建议仅供参考，仅代表个人对行情的看法不作为操作依据，投资有风险，入市需谨慎，希望投资者根据自身情况量力而行。



