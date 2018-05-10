小狼夏喜俊：第6天，黄金是否会继续区间反复？

总在瞎想=浪费时间+拖垮情绪+思虑伤身+患得患失+关系失衡+黑化别人+钻牛角尖……想太多不会让我们接近真相，只会让我们裹足不前，耽误我们去经历去感受的进度。其实当你去面对，去经历，去感受，你会发现事情比你瞎想的轻松多了。 时间花在该花的事情上面吧，别每天矫情地想七想八，为了鸡毛蒜皮的小事玻璃心。我们要知道，留给我们努力的时间已经不多了。

昨日黄金原油行情复盘回顾：

黄金：4月份多次冲高不破，中旬之后1356-1355做顶回落，展开了三周的震荡回落走势，周线三连阴。黄金连续9个交易日延续性的下跌，跌至1302跌幅55美金左右。这波下行主要是受美元强势突破三个半月的低位箱体整理，展开一波多头的原因。但是从1302至今，连续6个交易日，黄金持续来回反复整理。

上周后半周探底1302之后，震荡反弹，日线三连碎阳。本周连续3个交易日都是十字星。而且我们提到了一个形态循环和一个区间，上方1318压力，下方1308-1304的区域支撑形成的区间整理行情。形态循环则是亚盘回落，欧盘延续，美盘刷新低点午夜反弹收回跌幅。所以这周我们持续的1315-1316附近反复做空，而昨日欧盘提前刷新低点我们1306-1307做了一次多，基本把握了近期所有波幅。

原油：很典型的中长线看涨，短线反复的走势。周一早盘急涨欧盘回落美盘出新高午夜急跌十字星，周二70.2-67.6-70.4过山车长腿十字星，周三横盘之后继续拉高，我们坚持看多做多思路，忽视细枝末节的次级节奏杂音行情，做到了顺势而为。

“很多时候我们对行情的思考和预判过于前瞻性而忽视了眼前。整理洗盘行情去追涨杀跌无非想的就是行情突破，而趋势行情中猜顶猜底无非又是想的结束趋势变盘回归整理。”日线三阳之后小阴线，看似黄金走的较强，但是上方1318-1320的压力位不破，我们还是不能去猜测和过度看强。而原油中长期方向看多明显，小牛市，所以不要期待大回撤，不要去猜顶做空顺势跟多就对了。这个应该是我们近期黄金原油操作的中心思想。





黄金第6天了，结束了前面的弱势震荡下行，但是陷入了低位1318-1304的区间整理行情。来回的反复，那么今天是否会继续延续走整理，我们重点关注。四小时收口，上方1318-1320重压，我的观点依然简单思考，不管行情重复多久，你去高空低多的做区间只到行情有效突破，不过是失误一次但是中途会很多次获利。但是如果时刻猜突破和方向，那畏手畏脚这种行情就难做了。

日内操作1315-1317区域继续做空，止损1320，目标1310-1307

下方触及到1307-1305区域还是企稳之后做多，破1302下方止损，去看1313-1315

原油记住一点，不要因为涨的高而去猜顶做空，不要因为持续的连阳而去猜测回调。很典型的极强多头趋势，中长线月线周线看涨的情况下，尽管日线级别走势存在洗盘，但是方向很明确。所以看多做多就对了。

昨日70.8-70.6多思路正确，那么今日继续看新高，今日关注71.4-71.2支撑继续多，去看72-73

风险提示：以上黄金原油分析思路和操作建议仅供参考，仅代表个人对行情的看法不作为操作依据，投资有风险，入市需谨慎，希望投资者根据自身情况量力而行。



