小狼夏喜俊：夜里发生了什么，黄金原油波动剧烈

越来越完美的自我控制，产生一种痛快的感觉，你不断逼身体发挥所有的极限，只到全身隐隐作痛。然后你会满怀敬畏的回顾自我，回顾你所做的一切，那种佩服的感觉简直无法形容，它带给你一种狂喜，一种自我满足。只要在这种战役中战胜过自己，人生其他战场的挑战也就变得容易多了。《心流》

黄金全天震荡回落，尾盘触及1306，早晨起来价格又回到了1316-1317附近。原油同样尾盘闪跌，自70.2下跌至67.7附近，而过夜又全部收回日线探底回升上腿十字星。一夜之间黄金原油波动剧烈，又回到了昨日的原点。源于美国总统特朗普周三凌晨宣布，美国将退出伊朗核协议，对伊朗进行最高级别的经济制裁。特朗普同时表示，任何帮助伊朗获取核武的国家也可能会受到美国的强烈制裁。这一决定在金融市场制造了疯狂行情，原油价格两度坐上“过山车”，美元一度跌破93关口，黄金则一度暴拉10美元。

昨日黄金原油技术面复盘回顾：

黄金：上周三连阳打破了前面1357以来连续2周的震荡回落格局转而陷入了1318-1306的区间整理。美元近期主节奏偏多没错，但是我们发现尾盘和午夜往往有杀跌和回落动作，黄金借机反弹，所以上周五非农黄金1315探底1308反弹收阳，本周一1318探底1310反弹收纺锤阴，昨日1317探底1306午夜又是反弹收十字阳。我们简单思考，保持短期不破1320-1318的关键压力，整体还是弱势，主空操作，一路1315空，1314空了多次昨晚1306非常精准离场。

原油：周一冲高回落午夜急跌十字星，周二过山车探底回升长腿十字星，也充分表明了上周五突破2周的高位区间整理之后，整体原油看多看强明显，只是短线走法比较复杂。





黄金还是不能想多。日线虽然反复，收线多是小级别K线或者十字星，但是我们整体思路不变：1.保持美元强势多头不变，依托5日均线持续连阳单边上行。2.黄金不破1320依然保持弱势整理思路。还是这两天反复提到的，不要在整理行情中追涨杀跌等突破，也不要在趋势行情中猜顶猜底做整理，简单思考。

今日依然是先看1318-1307整理，另外注意一个形态，从上周五非农开始，隔夜冲高，次日早盘回落，全天震荡回落，午夜再反弹

还是参考1315-1316做空，止损1320，目标去看1310-1307 下方跌破1305-1303看进一步下探 尾盘不破1307-1306可以是否有多单机会

上周五冲高突破2个周的高位洗盘整理，重新回归强势。周线和月线原油是很典型的小牛市多头行情，周一早盘急涨，欧盘回落美盘刷新高点午夜急跌十字星，周二昨日过山车探底回升，也表明行情的强势。

今日注意晚间EIA数据，参考70-69.7做多，去继续看70.8-71.3

风险提示：以上黄金原油分析思路和操作建议仅供参考，仅代表个人对行情的看法不作为操作依据，投资有风险，入市需谨慎，希望投资者根据自身情况量力而行。



