小狼：黄金今日如果破了1320会怎么样？

“你让人舒服的程度，决定着你所能抵达的高度”。是的，在生活中，我们无时无刻不在和别人打交道，有时候一句体贴的话，一个细微的小动作，都能改变我们和对方的关系。心里装着别人，让别人感到舒服，不仅能交到更多的朋友，也能在良好的人际关系中，成为更好的自己。

上周黄金原油行情复盘回顾：

黄金：非农周，黄金行情整体周内波幅不算大，高点1326，低点1302，波幅24美金左右。周线自1357回落以来3连小阴，但是从上周行情走势表现来看，也并没有那么弱。结束上上周五的1315到1325的反弹之后。上周一周二持续震荡回落收阴，但是周三小整理，受隔夜美联储利率决议冲高回落日线锤子阳，周四震荡反弹阳，周五非农行情美元如我们预期单阴之后转阳冲出新高。黄金冲高1315回落，尾盘企稳反弹，整体周五走了1308-1315的区间整理，尾盘拉高小阳。

原油：原油思路相对明确。月线多头小牛市行情，中长线看涨看多不变。另外注意一点，多头趋势的修正方式:价格回撤修正，比如前期66.6回落62，67.8回落65.6。以及横盘的时间换取空间修正，像最近两周的69.4-67.2。但是调整之后还是要继续回归到多头趋势，周五尾盘突破高位箱体整理区间刷新高点。





美元周五虽然如我们预期单阴调整之后再度转阳，但是明显的多头乏力，虽然不确定原油此轮反弹终结了，但是不排除回撤需求，而且月线级别我们说了中长期来看美元弱势空头趋势不变，这轮89-93只是空头趋势反弹修正行情。黄金周五尾盘区间整理之后收阳，日线后半周3连阳打破了弱势震荡下行的格局，不排除继续回归日线大区间整理的可能。

今日重点看下1318-1320压力，短周期小时线和四小时企稳反弹信号，如果突破这个关键压力，要防止行情进一步反弹，去1326-1330，也就是回到日线大区间整理

下方1310-1309附近支撑

原油强势多头思路，月线周线中长期明显极强多头。短线1-2个周的高位箱体整理之后，周五尾盘再度出新高，那么短线还是保持看多做多思路。

周内关键支撑68.6附近不破保持看多思路，日内短线关注69.3附近的回撤跟多机会

风险提示：以上黄金原油分析思路和操作建议仅供参考，仅代表个人对行情的看法不作为操作依据，投资有风险，入市需谨慎，希望投资者根据自身情况量力而行。



