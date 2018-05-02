小狼夏喜俊：黄金跌破4个月新低，今日1313下空

美元继续飙升突破站稳92关口，金融市场打破假期平静掀起巨澜。现货黄金周二（5月1日）继续大幅下挫，本周已接连跌破1320及1310关口，进一步考验1300心理大关。日内公布的美国经济数据喜忧参半，不过地缘政治紧张局势进一步缓解，美国商务部长罗斯的一席话更令人对中美贸易谈判充满期待。截至收盘，COMEX黄金期货主力合约价格下跌0.87%，报1304.6美元/盎司；白银期货主力合约价格下跌1.07%，报16.18美元/盎司。

资本市场永远没有百分百的绝对：

1.将近四个月的日线高位整理洗盘行情，前期市场普遍认为要上破展开新一轮的多头趋势，毕竟2015年底伴随美联储加息周期黄金走震荡上行主节奏。而且美元自103.8下来走了一年多的空头趋势。但是前面强势拉高靠近年内高点1365附近遇阻回落，转而下破。

昨日下破1303，创下1月份以来的新低。行情大概率此轮在美元强势背景下下破1300，往周线1285-1280测试。

2.自1356-1357下来，行情连续9个交易日震荡回落。受阻日线5日均线价格向下运行，上周二和周五出现了价格反弹调整小阳线之后再度回落，整体这轮下跌幅度目前接近55美金，弱势延续性比较好。

周一早盘遇阻上周五尾盘冲击的1326高点全天单边空头走势，午夜反弹测试0.618关键压力位1320之后，昨日继续震荡回落下破1308-1306关键支撑。





对于黄金我们目前思路相对明朗清晰：1.美元多头趋势，极强格局，短线黄金保持弱势下行方向。2.后半周进入到非农数据周，今晚的ADP，明天失业金和后天非农数据需要重点关注，但是鉴于美元极强形态，数据恐怕难改这一局面，所以借助数据继续下行大概率。

黄金午夜二次探底之后小幅反弹修正，目前来看亚盘可能先反弹调整，然后欧美盘借助消息再度回落刷新低点大概率

那么日内重点压力1310-1312，反弹不破1312-1313都是看空做空思路

操作上1310-1313区域都可以做空，破1316.5止损，目标1302-1300跌破近期重点依然是1285-1280

原油周一周二走了一个过山车走势，周一亚欧盘单边震荡回落，晚盘出新低午夜强势V型反转拉高，自67.16拉高69.35。周二昨日延续隔夜的冲高亚盘二次冲高68.9附近遇阻回落，美盘再度单边下行，午夜测试66.88。整体围绕四小时区间整理，还是多头乏力和日线调整的较量。

中期方向偏多不变，短线关注是否开启调整回落行情 今日亚盘关注昨日的67.2附近是否属于有效跌破，依然是亚盘观察，欧美盘明朗确认之后跟随操作



