小狼夏喜俊：黄金周三过山车洗盘，今日收阴大概率

周三黄金欧盘大阳拉高，美盘延续出新高涨幅一度超过1%，随后尾盘暴跌回到开盘价附近，日线收取了长上影的十字星。而白银全天表现较弱，黄金大涨的时候白银基本没动，随后领跌黄金率先出现大跌。美元全天无太大波幅。中美贸易战避险情绪恐慌引发全球股市暴跌，黄金这个时候显现出其避险功能。所以出现快速拉高，但是白银作为商品则无此属性。

市场对贸易战的担忧于周三升温，主要源于中国宣布了针对美国的贸易反制措施，其中包括了对从美国进口的汽车、大豆、和飞机加征关税。虽然，美国和中国此前已经表示将开始谈判解决双方的贸易争端，但这种针锋相对的行动让市场感到焦虑，因为这意味着世界第一和第二大经济体正处于对峙状态。不过，随着美国股市在开盘大幅低开后逐步收复失地，对于贸易战的恐慌情绪得以修复。市场上开始流传一种观点，即中美各自宣布的关税计划可能只是为了最终谈判所指定的策略。

本就反复洗盘的黄金市场，昨日在中美贸易战的紧张局势影响之下走出过山车巨震，大阳拉高不断刷新高点冲破前期1345-1347关键压力，而后触及1348之后出现连阴暴跌，日线长上影线的十字星。前面周一碎阳慢涨的大阳线，周二反复高位整理的中阴线，配合昨日的十字星，本周的市场走势可谓绝了。





宽幅洗盘，幅度较大，但是无规则多变盘，要么连阳反弹，要么连阴回落。而且关键位置来回虚破不延续，日线本身就是高位整理之下又夹杂这些的反复洗盘。节奏开始跟不上，就会处处被动被来回洗。

结合日线阴阳交替循环，和连续三个交易日早盘方向多是日内方向来看，今日重点考虑是否收阴的问题。下方1328-1329支撑一旦跌破，恐将继续去测试1322-1321，日线收阴。

激进者亚盘参考1333-1334做空，止损1338，去看1328跌破看1322

稳健者亚欧盘跌破1328之后，美盘前后反弹跟空去看1323-1322考虑日线收阴

还有就是如果早盘1334-1330急跌之后持续窄幅修正，要考虑昨日过山车洗盘巨震之后今日也有可能波幅很小，修正的情况，然后等待明日非农

原油同样不省心，如我们提到的周一大阴之后，周二小阳反弹修正，周三看空跌破63-62.8看放量下跌。亚盘整理，欧盘跌破放量直接去了62，而后晚上EIA数据引发行情强势拉高，黄金是个冲高回落十字星，原油是一个探底反弹十字星，都是来回的过山车洗盘。

今日可以关注63.8-64.2的压力，不破此位考虑64-62的整理反复思路



