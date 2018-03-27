小狼夏喜俊：黄金今日守住1349做多看1362

行情主节奏分析：

美元连续2个月日线低位90-88箱体整理，但是自美联储宣布加息之后，市场如期表现出炒预期卖事实的现象，美元展开了弱势回落。同时也符合月线级别14个月的熊市空头行情中，2月份反弹收阳3月份继续回落收阴大概率。

黄金在这种大背景下，而且本身结束了前期1236到1366的多头趋势之后陷入了2个月的高位整理。但是周线中长期来说黄金属于震荡偏多行情，所以更加坚定了我们中长期看多金银的表现，2018年预计依然会是一个震荡向上的走势。

而日内短线我们看黄金近期表现，上周阴阳交替震荡反弹。其实周三和周五两根大阳线基本是上周行情的主旋律和幅度。前面阴阳交替低位整理，但是第五次测试水平支撑位1308-1306之后依然守住迎来加息日的单边上涨行情。加息之后大阳拉高，次日小阴回撤修正结束，周五又是一根大阳线。





黄金四小时级别小多头趋势走势，1308双底企稳之后，上破大阳拉高突破1320前高冲击1336，而后次日价格回撤修正午夜测试1325之后，周五继续强势逼空上行不回撤，单边多头。昨日周一高位1350-1344停顿修复之后，美盘继续上破出新高。日线大阳之后跟中阳，短线保持强势思路不变。

日内重点支撑在1351-1349区域，守住1350-1349继续看多做多不变，今日去看1360-1362，此位置是2月中旬的次高点

操作上1351-1350做多，止损1346，目标去看1358-1362

原油突破了日线级别2个月的大三角整理之后，重新回归极强多头趋势。上周4阳1阴，典型的强势多头。整体看多做多的情况下，尽量回撤跟多空单回避。昨日过山车行情，早盘急涨测试前期高点66.6附近之后急跌回撤又到65.5，而后陷入整理尾盘测试了一次65.1附近。前期高点表现出明显压力，但是整体65附近支撑强劲，短线守住看多不变。

今日参考65.3附近做多，止损64.8，目标继续去看66-66.6



