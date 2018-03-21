小狼夏喜俊：加息黄金探底回升，先空后中线多

时间总是一分一秒的流失，期盼已久，反复炒作的美联储3月份加息时间也到了，就在今夜凌晨2点。

1.尽管自1366之后，1月份至今黄金走了2个月时间的高位洗盘整理行情。但是整体还是保持了加息之前的偏弱走势。而美元短线也迎来了反弹，似乎很符合加息前的行情走势。

那么此次美联储是否会如期加息？

而加息之后，对黄金行情的冲击和影响又会是怎样的？探底回升，直接见底反转还是续跌一段时间再做底企稳呢？

2.2个月的洗盘整理反复行情，从时间点上来说，前期多头走了1个月，涨幅130美金，而如今停顿修复了2个月时间。突破在即了，能否借助本次消息迎来突破呢。

这都是我们今日操作中需要考虑的问题。

本周黄金依然保持着洗盘反复的节奏。周一亚欧盘延续了上周五尾盘的下破弱势，小幅刷新低点去了1308-1307附近，而后美盘二次下探不破新低尾盘和午夜迎来了反弹，日线纺锤阳。昨日亚欧盘高位整理，受阻1317-1318区域之后，欧美盘再度呈现单边震荡回落走势，尾盘小幅反弹日线纺锤阴。连续5个交易日黄金4阴1阳，整体还是保持了加息前的弱势震荡回落的主节奏。





对于此次加息行情，我个人的看法首先认为如市场预期如期加息大概率，当然如果真的不加息这个行情就好做了，黄金直接拉高，但是这样幅度预期也不会太大。而如果如期加息，对于后市的影响，我们做以下分析：

1.美元中期空头熊市明显，所以无论是否加息很难改变这一格局。也就是中长期来看黄金，白银下方空间有限，易涨难跌。幅度小1300，幅度就是大加息之后不能反转我个人看1280-1275是极限。

2.黄金2个月的洗盘整理突破时间节点在即。

3.结合近4年的前面5次加息行情走法来看，4次加息之后黄金直接见底反转，迎来一波多头趋势，而只有一次是续跌1-2周之后迎来反弹。所以此次如果真的加息，反转迎来多头大概率。

4.结构ETF近期不断加仓黄金，白银，也可前对后市持有乐观态度。

所以我个人的看法，此次消息面冲击行情，黄金大概率探底回升走势

白盘预期波幅不大，关注小幅反弹力度，上方注意1312-1315压力 而后午夜如果数据出来探底回升的话，那么我们关注1303-1302的位置考虑尝试波段，中线多

原油突破了62.4-62.6压力，结束了维持几个周的日线大三角整理反复洗盘行去，昨日我们也提到突破之后防止短线进一步走强。昨日强阳拉高，月线5连阳之后2月份探底回升阴线，3月份继续收阳大概率。或者临近3月收尾，原油回归中长线看多的走势。

短线关注64前期压力，看多做多思路，回撤跟多操作，日内关注63.5-63.4的回撤支撑跟多



