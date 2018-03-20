小狼夏喜俊：黄金继续反复整理，先看几个关键点位

人性的吊诡之处就在于，我们都知道情分和本分的区别，帮你是情分，不帮是本分。但是当你在一个人危难时帮过他一次，他懂得这是情分，可是如果你一直帮他，帮了一辈子，就被他理所当然地当做了本分。

昨日黄金的行情似乎又超出市场大部分人的预期，包括我们，当然这种整理反复的行情怎么走都不过分。

1.市场普遍认为美联储加息已成定局，而加息之前大概率保持弱势震荡回落走势。

2.技术面上周黄金冲高回落，后半周三连阴整体较弱。而昨日亚欧盘刷新周五低点触及1308附近，看似亚欧盘震荡回落偏弱，美盘反弹正是入空时机。但是美盘前反弹1313附近，而后探底1309没破欧盘低点，午夜继续震荡反弹，夜间触及1319-1320附近。

日线3连阴之后又是一根反弹纺锤阳，其实就是典型的整理反复行情，并没有市场普遍预期的走的那么弱。而整理行情就是不延续，来回反复，不能用顺势跟进的思路来操作。





黄金震荡偏弱，但是并不是极弱空头，尽管上周冲高回落，后面三个交易日都是日线连续收阴，但是昨日亚欧盘出新低之后同样没有延续，而是继续走了整理反复。

从早盘目前的走势来看，并不能确定日内黄金的强弱，我们先关注几个点位，上方1317-1319压力，其次1322-1321压力 下方1312-1313支撑

既然确定是整理反复行情，操作上还是不追单，关注区间内的反复，关注行情的强弱不延续和关键位置突破的无意义，关注K线大阳大阴无意义

原油月线级别中长期看涨多头没改变，周线级别陷入了大阳大阴，连阳连阴的交替宽幅洗盘整理行情。表现在日线图上就是大三角整理，对于这种行情操作，我们反复提到：不追涨杀跌，锁定三角区间高空低多，不考虑K线的大阳大阴意义，不考虑均线意义，按照整理洗盘反复行情来操作。上周探底回升，周初未破63关键压力再度震荡回落，测试60之后震荡反弹，周五尾盘拉高62.4，我们提到的62.4-60区间高空低多思路正确。

暂时本周初62.8-63没有突破之前还是保持日线大三角整理反复的思路，突破之后再做调整，昨日过山车走势，亚欧盘高位整理，美盘急跌午夜反弹 我们62.2空到位61.4获利 今日继续关注62.2-62.5区域压力情况



