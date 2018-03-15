小狼夏喜俊：黄金今日做多，突破1330就是中阳线

今日周四，截止目前本周低点1314附近，高点1330，波幅16美金。日线两根探底回升十字星，昨日一根小纺锤阴线，没有太多可解释的，但是也表明了几点：

1.下周四凌晨2点美联储利率决议成为了近期和3月下旬行情的焦点，上周非农重磅消息周过后本周并未重大消息，所以技术面走势。

周一，亚欧盘震荡回落，尾盘和午夜拉高，1325-1315-1326过山车洗盘，探底回升十字星。

周二，亚欧盘继续震荡回落，美盘过山车洗盘，又是1325-1314-1326-1319-1328的过山车洗盘，日线探底回升纺锤阳。

加上非农黄金连续三个交易日探底回升形态循环，昨日打破这个节奏，亚欧盘反弹冲高1330-1329区域未破，如我们预期的陷入了1330-1318的区间美盘整理有所回落，日线纺锤小阴线。

2.行情波幅不大，但是我们锁定整理反复行情的几个特点：强弱不延续，大阳大阴无意义，关键位置虚破不延续，节奏较慢几个特点，持续几单连赢。

周一欧盘1321先空到1316-1315。晚盘不破1315我们1317-1316反手多隔夜止盈1324。周二1316晚盘做多思路正确，后反弹1325-1326做空，到位1320-1319平仓。昨日周三我们1326附近跟空，到位1321，后1323提示小利润平仓。





今日黄金操作重点考虑两个方面：

1.美元近期91-88低位箱体区间整理，但是整体看好后市美元的继续下跌。本周表现较弱，昨日反弹小阳线，今日大概率美元继续回落。

2.黄金连续多次下探1315-1314不破，日线三针探底十字星之后，昨日小阴线，那么短线偏强反弹，防止突破加大反弹力度。

亚盘先关注1328-1323的区间 日内重点还是1330附近压力，一旦突破将大概率放量去1337-1340位置

操作上亚欧盘参考1324-1323做多，止损1319，目标1329-1330突破看1336/1340 如果欧盘突破1330，美盘前后回撤跟多

原油走势可以写入经典洗盘行情的教科书，周线大宽幅整理，日线大三角洗盘反复，主节奏是很清晰的。但是短线选点不得不说有难度。来回的反复，很随机，暴涨暴跌很任性。本周我们的思路62.2-60附近做区间为主导，继续看反复。

昨日EIA利空，原油过山车反复之后尾盘还是测试了60附近反弹，刚好触及我们提到的做多位置 后半周还是关注62-60做区间



