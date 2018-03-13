小狼夏喜俊：黄金日内反弹1334做空，整理不变

上周黄金行情3阴2阳，周线十字星，典型洗盘整理反复行情。周一1328-1318区间整理小阴线，周二1320到1338单边大阳线，周三早盘跳高1340到1322单边大阴线，周四延续性小阴线，周五非农1320-1313-1325探底回升过山车行情。周五日线十字星，昨日亚盘高位整理不破1325-1326压力，欧盘震荡回落，美盘前测试1315未破，尾盘和午夜迎来反弹，又回到1324-1325附近，日线十字星。

昨日我们提到的思路，周初保持1335-1315三角整理，同时也是四小时收口区间。另外美联储加息临近，预计下周加息之前行情很难出现大的多头行情。所以整体大区间保持1354-1301整理，短线关注1335-1315三角反复。昨日我们亚盘观察欧盘1321空到位1316-1315，晚盘出空反手多隔夜止盈1324。对于整理反复的洗盘行情，要清楚其运行特点，才能采用对应的操作手法，才能避免一些假象和诱惑。

1.缺乏延续性，强弱不延续，区间内反复运行。

2.K线的连阴连阳，大阳大阴失去意义，行情就是在区间内简单粗暴的重复，重复到你不敢相信的时候依然还在重复。

3.关键位置的突破往往是虚破，也就是区间并不完全规则，常常见到破关键位置不延续的情况。

4.幅度相对较小，节奏慢。有些时候一个节奏运行1-2天。





黄金日线双十字探底回升，也充分表明短线1315-1314附近支撑强劲，这个周五非农的时候包括昨日晚盘我们都反复提到。那么短线操作，还是关注1335-1315的三角整理反复和四小时区间收口行情。

短线反弹到位1334-1335做空，止损1340，目标1328-1325

早盘还是不急，观察1321-1318区域看是否有跟多机会，这个要临盘决定

原油的结构很典型，月线5阳之后2月份探底回升阴线调整，那么中期多头不变。但是短期陷入了宽幅洗盘整理行情，从周线的大阳大阴交替收线，强弱不延续可以看出。日线级别走的是大三角整理反复，上面63压力，下面60-59.5支撑。上周我们提到周初不破63.3-63.5谨防回落去60附近，行情和我们思路吻合，走了62-63.3-59.7-62过山车整理行情。

这周思路依然是不破63压力，继续关注63-60的三角整理，昨日反弹触及62.4整理之后就回落了，那么今日关注61.2-61.5压力，谨防亚盘整理之后再去回落测试60附近



