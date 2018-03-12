小狼夏喜俊：黄金周初1315-1335反复，高空低多

上周黄金行情简单回顾：

上周周线十字星，日线一阴一大阳一大阴，随后一个小阴周五又是一个探底回升阳线。典型的洗盘反复行情，而且进入到加速阶段。周一1328-1318小区间整理，延续上周五的区间整理。周二单边中阳线，自1320一路震荡反弹到1338，突破了1328-1330的关键压力。周三单边中阴，早盘跳高1340-1341之后震荡回落，最低1322。周四延续收小阴，冲高1326-1328遇阻回落，晚盘测试1319。周五非农数据利空的情况下，行情数据前先跌，数据出来之后急涨回落，尾盘再涨，日线探底回升纺锤阳。

非常典型的无趋势整理行情，自2月份以后行情高位整理，围绕大区间1362-1306进行反复。预计3月22日加息之前恐怕都难改变这种格局，那么我们就要熟悉这类行情的特点：

1.缺乏延续性，强弱不延续，区间内反复运行。

2.K线的连阴连阳，大阳大阴失去意义，行情就是在区间内简单粗暴的重复，重复到你不敢相信的时候依然还在重复。

3.关键位置的突破往往是虚破，也就是区间并不完全规则，常常见到破关键位置不延续的情况。

4.幅度相对较小，节奏慢。有些时候一个节奏运行1-2天。





周线十字星，阴阳交替，日线图上3阴2阳，上周初延续前面1303的探底走震荡反弹去1340，而后回落去1313，非农探底回升，典型的洗盘反复行情。这周继续保持区间反复洗盘的可能性较大，周初关注小区间1334-1316，3月22日美联储加息之前关注1354-1300大区间，如果有机会探到1301-1300可以考虑尝试小波段多单。

日内短线先看周五非农的探底回升能否延续，亚欧盘观察1325-1326压力，突破的话将进一步震荡反弹去1334-1335 先多后空思路

而如果亚欧盘遇阻1325不破，防止再去回落测试1315，我们可以接多，破1310止损，去看1315-1335的区间

原油大三角整理主节奏，上周冲高回落完成了63.3-60附近的回落反复行情，完全符合我们的预期。 而且周五我们也提到60下方无空间，防止随时企稳反弹，不要空了，要开始做多。

周五60附近低位徘徊之后，晚间强势拉高62，日线大阳线 本周初初依然先看63附近的反弹压力，不破继续关注63-60的三角整理



