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我好像理解了人们为何会在办公室里挂一张大大的世界地图。

10 三月 2018, 22:20
Li Liu
Li Liu
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我好像理解了人们为何会在办公室里挂一张大大的世界地图。不仅仅是因为工作需要。甚至主要不是因为工作需要。而是因为美。