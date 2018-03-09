小狼夏喜俊：非农或使黄金下破1315，今日做空

人生，最大的背叛，常常来自于自己。这一生，欺骗我们最多最深的是自己。因为不敢面对，不敢承认，不敢承担，不敢做真正的自己。疲惫，是因为我们正行走在与内心渐行渐远的路上，只要心是踏实的，身体是放松的就是好选择。

非农到了，一周又到了周五，我们来回顾下这周黄金原油的行情走势：

A.原油简单说，完全在我们预判的思路之中。月线中长期多头没改变，但是短线周线大宽幅洗盘整理，连阳连阴大阳大阴交替循环。放到日线图里就是大三角整理，而当下的区间就是63.5-59.5附近，所以周初我们提到冲高不破63.3-63.5做空看回落去测试60附近。周一反弹，周二冲高回落，周三借助EIA冲高回落，周四昨日横盘之后续跌到达我们提到的目标位附近。那么后面关注59.5附近支撑，考虑反手做多回看63了。

B.黄金，这周的行情可以定义为反弹失败，上周1303探底回升V型反转的底部并没有那么大的力度重回日线大区间整理。而是震荡反弹前期1340-1341下跌口附近，就开始再度回落。

我们看到周一1328-1318小区间整理，延续上周五的区间整理。周二单边中阳线，自1320一路震荡反弹到1338，突破了1328-1330的关键压力。周三单边中阴，早盘跳高1340-1341之后震荡回落，最低1322。周四延续收小阴，冲高1326-1328遇阻回落，晚盘测试1319。那么这周的行情就是1318冲高1340反弹结束，转而再度陷入回落的节奏，和我们前面周评中提到的虚破探底企稳反弹，回归日线大区间整理，强势反弹去1355-1360还是有出入的。





今日行情重点晚间非农，不过截止到目前行情走势已经相对比较明朗了：

1.美元短线企稳反弹，再度回到90附近。近期ADP数据利好，欧元区德拉基讲话也推高了美元反弹。

受此影响，黄金本周冲高回落，1303-1340反弹告一段落。日内非农预计大概率也是利空金银，利好美元可能性较大。为3月下旬做好铺垫。

2.黄金本身冲高回落，昨日小阴打破了日线阴阳交替循环节奏，短线偏空明显。那么短线下方1315-1316重点支撑，此位一旦跌破将再度去测试1308-1306的水平支撑位。

早盘下跌先不看好下破，重点关注1316-1315附近支撑能否守住，守住激进者可以考虑短多

反弹1325-1326附近做空，止损1330，目标1315跌破去看1308

具体晚间非农的行情，关注九点半数据表现

原油大三角整理主节奏，本周冲高回落完成了63.3-60附近的回落反复行情，完全符合我们的预期。

那么接下来关注，60下方空间不大了，靠近59.5-59.8要防止随时企稳再震荡反弹，所以思路转变开始做多，回看63



