小狼夏喜俊：黄金今日1323压力，1312支撑

上周黄金行情简单回顾：

黄金我们上周周评中提到的思路全部兑现。1366阶段性做顶展开回调，非农周日线偏回调和周线偏强的多空较量之下最终迎来震荡回落，双阴双阳非农放量下跌促确认了行情的调整。上周我们提到几个观点：1.继续看震荡回落，目标1306-1308附近。此区域前期关键位置，首次测试或有反弹。2.中期来看这波调整难形成空头趋势，只是停顿修复中期看日线1360-1300大宽幅整理，所以并非极弱空头走势，要防止行情的反复震荡式下跌。操作看空但是不能激进追空。3.主节奏是清晰的，整体偏空，操作主方向就是空。

有清晰的思路和策略为前提，我们操作上就能顺利把握利润。周一我们亚盘不让激进空，就是不看好极弱下跌，防止震荡反复。等到欧美盘1337-1338空到位1333-1332小利润。周二的行情我们坚持看收阴，但是美股引发全球股市抛售早盘一波10美金快速拉高打乱了我们的节奏，也是本周唯一的失误。周三亚盘看反弹，不让追空，欧盘1330空抓获最高点，到位1320，午夜到位1311。周四昨日更是经典，探底我们提到的1307关键支撑之后反弹。 我们美盘前1313空到位1307出局，1308-1307反手多又到1317-1321。 周五亚欧盘不破1324-1325关键压力，看震荡偏弱整理，美盘前后1316-1317空到位1312附近小利润。





今日周一，预期市场行情波幅不大，我们从几个方面思考：

1.中期我个人依然坚持和认为，1366的阶段性顶部行情回落幅度有限，只是中长期强势之下的停顿修正行情。后面预计会有1-2个月的日线级别1360-1300的大区间宽幅整理。所以我认为短期下方空间有限，随时防止企稳。

2.短线来看，黄金连续回落两周，周线连阴，日线震荡回落稍微偏弱，上周3阴2阳。但是1307-1306的支撑存在，1312短线支撑，所以日内我们预期行情低位整理的可能性较大，关注1323-1312的区间整理。

操作上今日1312附近做多，止损1307，目标1318-1322

上方1322-1323做空，止损1327，目标1317-1313

整体今日看低位弱势区间整理行情，波幅不会太大，跑短线做区间



