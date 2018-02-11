小狼夏喜俊：下周黄金探底1299布局小波段多单

上周全球资本市场大动荡：

美股惨遭黑色星期一，道指震荡超过1000点。一周内239亿资金逃离美国股票基金，欧元创下近14个月最大单周跌幅，特朗普签署预算法案，终止政府停摆。港股和沪指在周五分别创2008年10月及两年最大周跌幅。在最近一轮股市暴跌中，典型避险资产的表现并不出色，黄金，日元和国债这类传统避险资产只有短暂拉高，并未一飞冲天。黄金连续两周下跌，考验前期1307-1306关键位置。

黄金我们上周周评中提到的思路全部兑现。1366阶段性做顶展开回调，非农周日线偏回调和周线偏强的多空较量之下最终迎来震荡回落，双阴双阳非农放量下跌促确认了行情的调整。上周我们提到几个观点：1.继续看震荡回落，目标1306-1308附近。此区域前期关键位置，首次测试或有反弹。2.中期来看这波调整难形成空头趋势，只是停顿修复中期看日线1360-1300大宽幅整理，所以并非极弱空头走势，要防止行情的反复震荡式下跌。操作看空但是不能激进追空。3.主节奏是清晰的，整体偏空，操作主方向就是空。

有清晰的思路和策略为前提，我们操作上就能顺利把握利润。周一我们亚盘不让激进空，就是不看好极弱下跌，防止震荡反复。等到欧美盘1337-1338空到位1333-1332小利润。周二的行情我们坚持看收阴，但是美股引发全球股市抛售早盘一波10美金快速拉高打乱了我们的节奏，也是本周唯一的失误。周三亚盘看反弹，不让追空，欧盘1330空抓获最高点，到位1320，午夜到位1311。周四昨日更是经典，探底我们提到的1307关键支撑之后反弹。 我们美盘前1313空到位1307出局，1308-1307反手多又到1317-1321。 周五亚欧盘不破1324-1325关键压力，看震荡偏弱整理，美盘前后1316-1317空到位1312附近小利润。







下周行情我们重点思考几个问题：

1.美元短期企稳震荡反弹，金银连续两周回落。但是我们要注意美元中长线空头趋势是确定的，短线反弹只是空头修正调整。所以金银并不看好大幅度的空头行情形成，尤其白银靠近16下方空间基本没有。所以对于黄金这波1366的阶段性顶部回调行情，我们并不认为幅度有多大。

2.黄金中期我个人还是比较看好日线级别大宽幅整理，区间1360-1300来回整理1-2个月。上周我们考虑1307-1306能否形成底部，周五并未突破继续十字星小阴，那么下周初预计承压1320-1324继续震荡回落，但是并不看好下方空间太大。所以整体思路防止探底回升行情。

3.重点支撑1307-1306，其次就是1300-1298位置，靠近千三关口不看好直接下破，首次触及可以做多，如果企稳尝试小波段。

下周整体操作思路，黄金周初看1322-1324的压力，如果不能突破先看周初的弱势整理，下方关注1307-1299的关键支撑，后半周靠近千三关口尝试布局小波段多单看反弹

如果周初直接突破1323-1324，防止上周1307-1306直接企稳反弹，我们就考虑1306-1360的大区间整理，下周做多看震荡反弹，但是目前美元反弹的情况下这种走法可能性不太大



