分析与预测

我有一套自动计算支撑和阻力的系统

9 二月 2018, 05:05
Li Liu
Li Liu
0
286

我有一套自动计算支撑和阻力的系统。可以分别计算日内，周，月的支撑和阻力。

如图所示。红线是支撑，绿线是阻力。

我以后会将各个货币对的支撑和阻力发布在这里。仅供参考。