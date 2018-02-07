小狼夏喜俊：黄金早盘不追空，反弹1331再考虑

周二这个行情非常经典，我们进行几点回顾和解说：

1.本周行情主节奏，我们周评给大家提到了，延续上周日线震荡回落，重点中期关注1308-1306的回调目标位。虽然1366这波顶部我们不认为会构成大级别空头行情，但是中期多头的短暂停顿回撤也可以看到60美金左右，而后走日线级别大宽幅整理。

上周双阴双阳，周五非农大阴回落，最终日线的回调行情战胜了周线的偏强，下破了1335-1333支撑放量。所以本周我们的主节奏看震荡回落，偏空。

2.周一对上周五非农的大阴修正，亚盘低位整理，欧盘反弹，美盘遇阻1337-1338关键支撑回落，午夜继续拉高。最终日线小阳线。

3.受美股隔夜千点暴跌带动，引发全球股市抛售现象，周二早盘黄金探底1336快速拉高1346。看似很强的一个走势，但是欧盘高位整理之后，晚盘再度单边回落，午夜下破1328-1326和1324-1323关键支撑触及1320，日线大阴线。

日线的震荡回落主节奏没错，借助消息引发快速拉高的诱多，而后回归技术面的震荡回落，偏弱运行。而且单日波幅较大，消息面的配合洗盘战。过于坚定看空确立主节奏，容易被早上的消息诱杀，早上拉高之后思路不坚定的晚盘又容易陷入偏多的思路，结果是单边回落。所以说昨日的行情非常经典。

关注日线震荡回落的主节奏，关注中期回撤目标1308-1306，靠近到关键区域就是我们布局波段多单的机会。而短线的震荡回落，虽然走的反复，我们可以从两个方面关注：

1.日线的双阴双阳之后大阴放量，周一小阳反弹修正，昨日继续大阴放量，整体偏空震荡回落主节奏明显。但是行情运行较为反复，存在来回洗盘，要么区间内的反复，要么大阳大阴的过山车。

2.四小时下降通道线明显。上方1364-1351-1346-1340的下降通道压力，下方1342-1335-1327-1320的下降通道下轨支撑。

3.隔夜反弹1332放量下跌至1320，那么今日早盘先不要激进追空，先看反弹调整情况，又回到了周一的形态循环，大阴之后先看修正。日内上方关注1330-1332的压力，下方1320-1318的支撑。

操作上隔夜反弹五点放量下跌触及1320，早盘不要激进跟空，先看反弹调整

我们关注1330-1332压力做空，止损1336，目标1325-1320

下方早盘急跌或者美盘触及1320-1318区域看情况是否短多