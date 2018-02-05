小狼夏喜俊：黄金早盘不要激进做空，看1337压力

人，与人之间的关系，看起来复杂难测，其实很简单，你真的用了心，别人就会感受到。把心用在别人看不到的地方，更是一种情怀。

上周黄金行情简单回顾：上周黄金双阴回落之后连阳反弹，周五再度大阴放量下跌。周一早盘冲击1352之后震荡回落，欧美盘持续弱势下行，小单边日线中阴线。周二亚盘急跌低位徘徊，企稳1335-1334再度反弹，拉大阳，晚盘冲高1347-1348之后回落日线纺锤阴。周三依托1336支撑再度震荡反弹，隔夜1332-1347过山车先跌后涨最终收阳。周四亚盘震荡回落，欧美盘低位徘徊之后，尾盘和午夜走高收阳。 周五亚欧盘承压1348-1350震荡回落，借助非农利空数据下破周线1335-1333关键支撑放量下跌至1327，尾盘反弹1337附近二次回落，最终日线大阴收线。

整体上周黄金表现，震荡反复式的回落行情，日线回调和周线偏强的矛盾较量，前半周1348-1335的区间整理反复，日线双阴之后双阳交替，周五非农放量下跌，最终走日线级别回调行情。

今日的黄金行情操作思路，我们需要关注几点：

1.中期来看，1236的多头走势到1366高位反复两周之后终于陷入回调修正。但是并不看好形成大的空头行情，目前来看只是中期强势的回调修正，毕竟美元的熊市和空头还在。而目前来看这波回调暂时重点关注1308-1306区域支撑，太深看不到。后市有望陷入日线级别1300-1360区域的大宽幅整理。

2.上周日线回调和周线偏强的多空较量之下，最终借助非农成功走回调。但是2阴2阳再大阴，明显不是极弱空头，而是震荡回落走法。所以整体目前虽然偏弱，看调整，但是做空也不能太激进。

3.这周的重点压力1339-1342，此区域不破整体偏空。而下方支撑依次为1324-1323，1316-1315，其次就是1308-1306。

4.周五非农放量下跌，中途小幅反弹修正依次就是1336-1337位置，而后放量下跌到1327，夜间再度反弹此位迎来二次回落。所以今日1336-1337压力将是重点，而下方1325-1323支撑需要关注。

日内黄金操作，不要激进跟空，如果早盘放量刷新新低可以先短多看早盘急跌不延续，欧美盘再空。

1336-1337反弹遇阻做空，止损1342，目标1330-1325

而如果早盘急跌，去1325-1324可以先短多，止损1320，目标去看1333-1335 亚盘没有急跌的话尽量反弹做空，多单谨慎

原油周五过山车，靠近前期66.6高点压力回落，日线调整信号明显，周线最终还是收阴，本周重点看64.8支撑，一旦跌破看多头回调，跟空为主