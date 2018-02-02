小狼夏喜俊：非农，恐怕难改黄金本周整理反复

现货市场赚钱很容易，但亏钱更快。做现货投资，不正视自己的缺点，必亏。正视了自己缺点而没有妥善解决，还是必亏。金融市场最能体现优胜劣汰的自然法则，赚不到钱的原因很简单。就是自己比别人差。看对了未必能做对，做对了未必能赚到。赚到了未必能守住利润，这就是投资，煎熬之后可能是胜利，也可能是更多的煎熬，就看能否一直承受煎熬直到黎明的到来。

非农来了，中国的春节临近，但是国人似乎不过春节很难给2017画上句号，但是就这样2018年已经偷偷又流失1/12了，不禁感叹，时光匆匆似流水啊。今晚9点30分，公布1月份非农就业人数变化，和1月份失业率。

1.美元极弱，月线周线熊市行情，日线空头排列的情况下，今晚非农或许难改变美元这一局面。

2.黄金前期冲击1345的时候出现过一次停顿，日线连阴，本周是第二次1236到1366这波130美金多头趋势出现的第二次日线连阴，但是虽然双阳跟上，最终还是未能下破我们反复提到的周线1335-1333关键支撑。

那么非农的行情，能否验证我们周评的思路，前半周探底，后半周反弹，周线继续收阳呢？

这周的黄金原油行情相比还是很有特点的：

原油前半周日线调整，虚破周线64.2-64关键支撑，而后周三周四企稳反弹，继续回归强势多头。

黄金双阴回落之后连阳反弹。周一早盘冲击1352之后震荡回落，欧美盘持续弱势下行，小单边日线中阴线。周二亚盘急跌低位徘徊，企稳1335-1334再度反弹，拉大阳，晚盘冲高1347-1348之后回落日线纺锤阴。周三依托1336支撑再度震荡反弹，隔夜1332-1347过山车先跌后涨最终收阳。周四亚盘震荡回落，欧美盘低位徘徊之后，尾盘和午夜走高收阳。

实际黄金本周主节奏形态走的四小时的低位区间整理洗盘行情。





日内的重点就是晚间的非农行情，我来谈谈我的看法：

1.美元极弱的情况下，非农数据恐怕难改这个局面。所以整体黄金今晚借助非农大跌的可能性并不太大，就是数据利多美元也无非黄金走个探底回升。

2.黄金本身还是存在矛盾的，周线级别虽然我反复多次提到1335-1333区域不破不能过于激进的猜测顶部，考虑见顶反转的问题。但是日线多头乏力也是明显的，至少没有了之前的极强多头。所以晚间非农上破1360-1366前期高点我个人认为也不太可能。

3.周内反复整理是主节奏，那么我认为非农不要被神话，恐怕难改这个局面，出不了单边行情。区间幅度预判，上方1357-1360压力，下方1343-1338的支撑。

非农数据前我们先关注1350-1344的小区间整理

日内重点还是晚间非农的操作布局，美盘前后我们会再度发布详细的思路预判，整体我个人看此次非农整理偏强反复行情可能性较大，不看好出单边