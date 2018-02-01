小狼夏喜俊：黄金今日1348-1337做区间看整理

很多时候，我们都以为来日方长，但是生命来来往往，太多事情在无常中就可能永远消逝，有些事情一旦错过，就再无可能。大部分人害怕的不是死亡，而是当你临近人生的终点时才意识到，自己从未真正活过。

1月份收官，整月走势来看，黄金受弱势美元提振录得3.33%的涨幅，创下2017年8月以来最大单月涨幅，连续第三个月上涨；白银期货1月上涨1.94%，连续第二个月上涨。隔夜公布的美国1月ADP就业新增人数录得23.4万人，超过预期的18.5万人，但前值从25万人下修至24.2万人。数据公布后，现货黄金一度短线下跌约2美元，但是之后仍然在日内高位震荡。今日凌晨03:00，美联储宣布维持目标利率不变，但政策声明释放了略微鹰派的信号。美联储称，今年美国通胀将会上升，同时删除了有关近期内通胀维持2%以下的措辞。媒体认为这为美联储今年3月加息做了铺垫。现货黄金一度跌至1332，但很快触底反弹，暴拉逾15美元，最高触及1347.5。

整体这周黄金的走势依然完全在我们的预判之中：

周初提到的整体思路探底回升，1335-1333的关键位置锁定很精准。其次就是尽管日线级别再度连阴形态，但是我们昨日并没有直接去猜测顶部，而是考虑区间整理的反复行情。对于数据的解读和理解同样非常精准，探底回升思路。

完美的思路，严格的执行，本周黄金持续连赢。周一1347-1348空到1341-1338。周二1335关键支撑不破不激进猜反转，亚盘1335-1334做多到位1344。美盘1347-1348空又到1341-1336，当日多空全抓。昨日周三同样我们的思路借助消息探底回升，安排了1343-1344的空单，隔夜1336的挂多完美止盈1346。

今日行情我们从几个方面思考和定位：

1.日线级别震荡回落，调整迹象依然存在，但是周线1335-1333关键支撑多次下探未破。所以短线缺乏明朗的强弱。

日线连阴震荡回落之后，昨日探底回升阳线，今日同样未必延续强势。

2.四小时级别典型的地位反复洗盘行情。一是大阳大阴不延续，我们讲过整理行情的特点，K线大阳大阴无意义，不延续；均线粘合无意义；区间内反复整理；关键位置突破多为虚破，缺乏延续性。

1348-1335附近的区间是四小时近期的主节奏，也是目前本周行情的轨迹和形态。

3.昨日ADP和隔夜凌晨三点的美联储利率决议同样未能改变这个循环，而明日非农之前预计也难破这个节奏。所以今日继续看整理，做区间。

日内关注1348-1335的大区间，亚欧盘如果不能突破1347-1348继续做整理，跑短线

关注1346-1347做空，止损1352，目标1340-1338

下方1338-1336做多，止损1332，目标1344-1346

本周黄金持续5连赢。

周一1348-1347空到1341-1338。

周二1335-1334多到1344平仓。晚盘1347-1348空到位1341-1337。

周三昨日1343-1344空思路正确，尾盘1343调仓出局。隔夜1336挂多完美止盈1346，丝毫不差。