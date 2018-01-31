小狼夏喜俊：黄金聚焦1335，等待ADP和利率决议

每个人都有惰性，都有七情六欲。但是自律的人，能够抵挡那些本能的欲望，让自己在工作和生活中都能拥有更高层次的享受。处在精神匮乏的状态里，自由就像是无稽之谈。

本周的黄金走势和结构完全在我们的预判之中：

周评中锁定的主节奏思路是探底回升，周初先看震荡回落测试周线5日均线支撑，看得失情况。同时我们指出了上周日线形态周三突破1344-1345加速大阳拉高之后，周四早盘出新高而后回落，美盘过山车当日收中阴，周五冲高回落纺锤阳。整体这三个交易日的形态形成一个日线级别典型的多头加速赶顶的形态。另外又指出关注日线级别阴阳交替震荡回落的形态循环。

有主节奏和思路的预判，有形态和关键点位的解读，所以在操作上我们很好的把握了利润。周一早盘跌破关键支撑之后，我们1347-1348果断跟空看1340-1338午夜兑现。周二昨日看1335的关键支撑，先多后空看整理思路，1335-1334做多，1347-1348做空全部抓获昨日的黄金行情波幅。

今日周三，行情进入到后半周消息集中爆发的阶段，也就是我们提到的第二点本周后半周的数据行情：

1.周三今晚九点半ADP数据。隔夜凌晨三点的美联储利率决议和政策声明，明日晚盘的失业金数据。周五晚盘九点半的非农数据。

2.同时自1236到1366的130美金多头趋势，第二次出现日线级别连阴形态，尽管昨日只是一个纺锤小阴线。不过周线关键支撑1335-1333没破，短线依然存在到底是阶段性见顶反转还是多头价格回调修正的分歧。

日线级别回调的信号比较明显，昨日欧盘大阳拉高晚间冲击1348附近尾盘再度打回来，也表明了上方压力巨大。而且日线形态我们也解读了，加速赶顶的形态。短线震荡回落，但是周线不破关键支撑，我们还不能那么激进的去确立顶部。

当下中期走势，我们重点关注1335-1333的关键支撑区域，一旦跌破日线持续连阴将展开阶段性顶部的回落行情。但是如果持续不破，要防止后半周借助消息再度拉回去。

日内短线操作先看上方1343-1346的压力，下方1336-1333重点支撑，白盘预计波幅不大，昨日大幅过山车整理行情，今日亚欧盘修正

晚盘ADP数据和夜里三点美联储利率决议是重点

原油持续连阴，跌破了64.6-64.2的日线，周线关键支撑，短线谨防进一步回撤，日内关注64-63.8的支撑是否有效跌破，以及上方64.5-64.6的压力情况