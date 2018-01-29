小狼夏喜俊：黄金震荡回落，晚上先看1342支撑

这周黄金操作的两个要关注的点依然不变：

1.消息周，后半周ADP，非农数据，失业金数据。

对于消息的看法，我认为美元的极弱空头结构不是一个非农能够改变的。当然不排除美元的短线反弹，但是中期我们要明白，美元的熊市是确定的，而且破了90的关口，后市反弹也是为了更好的下跌。

2.技术面方面。黄金存在调整需求，但是中期看涨思路不变。

黄金周线五连阳，单阴调整之后上周再度转中阳。周线本周我们需要关注的重点支撑就是1338-1337，守住这个位置周线中期看涨不变。

日线一直反复强调，多头衰竭存在调整需求，但是每一次要么阴阳交替洗盘反复之后继续上行破高，要么冲高回落，探底回升之后中阴杀跌，而后停顿十字星，小阳线，十字星，小阳线反复整理之后再度出新高。

日线最后一次放量大阳，突破1344-1345之后，紧跟一个冲高回落中阴线，加上上周五冲高回落小阳，整体多头乏力，防止短线调整。重点支撑同样是1342-1340位置。

综合以上整体思路，中期暂时不考虑反转和顶部的问题，但是短线回调需求存在，重点关注1340-1337区域支撑，守住这个位置看强不变。如果意外跌破看回调力度和信号。

今日的行情其实还是延续了上周五的走势，尽管走势慢，偏整理，但是属于小幅震荡回落行情。1366-1365-1357-1354-1352下降趋势线压力。按照我们周评的思路，这周初依然要先看震荡回落，下探测试1340-1338支撑看能否守住的问题。

美元短线反弹，黄金短周期调整信号，首先关注上周冲高急跌的1342支撑，其次就是1340-1338位置。所以晚盘我们依然看黄金的震荡回落走势，压力在1348-1349位置。原油同样日内亚盘整理，欧盘回落，晚上65.8-65.6支撑重点关注，守住看多不变。

黄金1348附近继续空，破1352止损，晚盘先看1342支撑，其次就是1340-1338

原油欧盘放量震荡回落，晚上看65.6-65.5能否守住，到位尝试多单