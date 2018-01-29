小狼夏喜俊：黄金今日1348支撑，亚盘不破区间整理

我认为2018年美元将继续走熊市，原油继续走牛，而黄金白银则看好开启小牛市行情，至于大牛市破2011年的高点不敢预判，但是整体2018年看好强势表现。所以投资的朋友，可以不断买入和布局。纸黄金，实物黄金进行长线投资。

上周行情我们周评中提到，看多的观点就是周线五连阳之后，单阴回调不影响大的中期看涨格局，如果持续不破守住1324-1323的话看好周线继续收阳。周线不仅收阳，而且上周涨幅还比较大。整体走势如我们提到的周初维持1345-1324的区间整理运行，这是四小时的主节奏。周一探底回升十字星，周二小阳线，周三突破了1344-1345高点大阳放量拉高，周四早盘冲高欧盘回落，美盘和夜间过山车冲高暴跌收中阴，周五如期修正偏调整的小阳线。单周波幅接近38美金。

整体近期的行情，周线连续7个周只有一根调整阴，五连阳之后上上周小阴回撤，上周继续转阳。周线级别我们讲了中期一个极强多头格局走势，1236到1366涨幅130美金。当然我们提到太强的趋势也有调整，所以这周整体思路中线看涨不变，周线级别近期守住1340-1338看多不变。日线短线来看，上周三大阳放量之后，周四破高回落收中阴，周五如期纺锤阳调整。那么今日我们先考虑四小时的调整信号，小时线的区间整理思路，关注1348-1347支撑





这周行情我们需要几个点：

1.消息面上后半周消息比较多，ADP数据，失业金，非农数据。这个从我的思路上来看，美元熊市极弱空头走法，数据难改变这个局面，所以我认为大概率对黄金的影响探底回升，借助消息完成下探。

2.技术面上黄金关注两个点位。

一个是1340-1337区域支撑，守住这个位置周线强势不变，整体中期和这周我们偏多思路。

其次就是短线1348-1347的支撑，上周五的整理低点，前半周下破这个区域将震荡回落测试1340-1338，不破这个位置先看1347-1356的区间整理。

今日短线先看1347-1356的区间整理，亚欧盘回落不破我们参考1348-1347做多，止损1343，目标去看1353-1356

上方冲击1356做空，止损1360，目标1350-1348

周初下破1348-1347，将去测试1340-1338，然后继续做多不变

原油极强多头格局，看多做多不变，月线五连阳成定局，开启牛市行情，短线我们关注66.2附近支撑，周初不破65.8-65.6都是做多思路



