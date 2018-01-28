小狼夏喜俊：2018金银走牛市，非农周看探底回升

2018年的一月份即将迎来收尾，似乎我们还没有好好的告白2017，就这样稀里糊涂的又结束了一个月，也许我们中国人在等待属于我们自己的方式告白过去，那就是春节，越来越近，举国迁移，只为家人团聚，共话过去畅谈未来，享受天伦之乐，提前预祝所有的朋友们新春快乐，万事大吉。

2018，我们想我们需要看到几个现象和对未来的行情有个大的思考和规划：

1.原油展开牛市行情。

2014年原油见顶，2016年达到最低26美元附近，今年再度走牛市。月线五连阳，年底低点42，高点目前66，涨幅240点。

原油是大宗商品的领袖，原油的持续强势，也在长期上支撑大宗商品的走强。

2.美元的持续走低，陷入熊市行情。

美元全球货币霸主，尽管近些年我们看到地位有所缩减，从美元黄金的关联性上看并没有早些年那么明显的反相关。但是大周期上依然是很密集需要关注的因素。

2001年美元112见顶，截止2008年跌至70，我们看到这是黄金的打破20年沉睡，真正意义上的第一个黄金10年，到2011见顶。

2008年到2014年美元低位70-89反复徘徊，黄金走熊市高位整理，而后2014年从80展开式牛市到去年的103高点，黄金也基本在2015年的1046见大底。

而目前美元持续走牛市，跌破90，后市依然看好继续下跌去测试80，甚至更低。

那么对应的我们同样看好黄金的牛市表现，2018年金银开启小牛市。幅度可以参考1500，1600也不是不可能。

3.金银本身的角度理解。

截止2015年，2016年金银走了6年的熊市行情。1046黄金见大底，2017年全年震荡反弹，偏多整理，大格局上来熊市基本结束，就看牛市何时开启，以及幅度大小的问题了。

综合以上三点，我认为2018年美元将继续走熊市，原油继续走牛，而黄金白银则看好开启小牛市行情，至于大牛市破2011年的高点不敢预判，但是整体2018年看好强势表现。所以投资的朋友，可以不断买入和布局，纸黄金，纸白银，实物黄金进行长线投资。





上周行情我们周评中提到，看多的观点就是周线五连阳之后，单阴回调不影响大的中期看涨格局，如果持续不破守住1324-1323的话看好周线继续收阳。周线不仅收阳，而且上周涨幅还比较大。整体走势如我们提到的周初维持1345-1324的区间整理运行，这是四小时的主节奏。周一探底回升十字星，周二小阳线，周三突破了1344-1345高点大阳放量拉高，周四早盘冲高欧盘回落，美盘和夜间过山车冲高暴跌收中阴，周五如期修正偏调整的小阳线。单周波幅接近38美金。

首先下周行情我们需要关注，1月月线收尾，而且临近中国的春节，市场往往交投清淡，走势要慢些，其次就是ADP，失业金，非农数据，尤其后半周数据周。

整体我们的预判，中期强势目前没有改变，但是美元需要反弹调整，黄金需要回落修正，所以任何的强势和多头趋势都需要停顿和回撤。下周周初我们就先看价格能否有所回撤，而整体目前并不能直接确立反转，所以不去猜顶。重点关注1340附近支撑，期限是1330-1326区域。而上方下周继续关注1357-1366-1375压力。

周一开盘我们先看1356-1346的区间整理思路，这个也是我们上周五提到的思路，下方支撑先看1342-1340重点关注

如果跌破考虑下周去测试1330-1328区域之后再度反弹

原则上就是考虑回调和防止调整，但是不去猜顶和考虑反转，中长期看涨思路暂时不变，尽管短线不排除高位反复和调整需求



