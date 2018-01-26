小狼夏喜俊：黄金暴涨暴跌单阴回落，今日怎么做？

1.美元熊市继续，隔夜有所反弹。

凌晨特朗普一席话令美元重新站上89关口，黄金暴跌逾20美元；德拉基口头打压行动失败，欧元飙升至1.25关口上方。周四(1月25日)，美元上涨0.01%，报89.248，但日内走势出现了大逆转。美元在亚市早盘继续受美国财长努钦支持弱势美元的影响，跌破89关口；欧市盘中，努钦再度发表讲话，试图对此前的言论进行澄清，称“相信美元长期而言将会走强”、“美元走低短期而言有好处、也有问题”，令美元暂时止住了跌势；隔夜，欧央行如期按兵不动，但德拉基有关欧元区经济增长强劲的言论点燃了欧元涨势，美元再度跌破89关口，最低触及88.442，续刷2014年12月以来新低。

2.黄金一夜是变天了，还是一次洗盘的回撤行情。

周三大阳突破维持一个月的洗盘反复整理行情，打破1344-1345高点之后进一步走高，隔夜回撤1351之后一举冲高1362。单日波幅超过20美金，应该是近几个月单日最大涨幅。

昨日早盘延续极强式，早盘依托1357-1356直接走高，到达我们提到的1366目标位。而后欧盘急跌，美盘探底回升，午夜冲高暴跌。

1356-1366-1353-1365-1343，看这走势架构就知道有多刺激了。

3.周内幅度和日线形态解读。

周线本周低点1328，高点1366，波幅38美金，算是单周比较大的波幅了。周三大阳突破，周四早盘急涨诱多过山车回落收阴，那么今日周五目前来看不会有太大的幅度了。

这个急跌回撤似乎并没有那么超预期，但是美元熊市的情况下，黄金周线五连阳之后单阴调整再转阳，我们还是不能因为一个日线的调整就猜测顶部。







今日行情我们从几个方面思考：

1.日线这轮多头趋势行情，极强走势，周线五连阳之后单阴回落本周再度转阳就是一个表现。其次是日线级别130美金的多头行情，只有一次连阴形态，还是出在了洗盘反复阶段。所以昨日收阴，虽然幅度较大，但是日线5日均线没有失守，这个行情我们还是不能说转弱或者见顶了。

2.日线单阴回调，今日守住1346-1343依然保持偏强整理思路。

当然今日向上有的大反弹也不看好，过山车大阳大阴之后整体偏修复。所以今日我们注意上方1355-1357压力，下方1346-1344支撑。

操作上亚欧盘反弹1355-1356可空，止损1360，目标1350-1345

下方回撤1345-1343看企稳情况考虑是否可以做多，整体日内保持1343-1356的整理思路



